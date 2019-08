Hockeyrestaurangen siktar på New York: "Självklart en dröm"

En hel hockeyfemma som driver en restaurang ihop - ja, det finns faktiskt. Sebastian Idoff, Joakim Wiklander, Jonas Höög och Johan Wiklander siktar på att tillsammans med Rangers-stjärnan Mika Zibanejad utöka verksamheten till New York.

- Vi har spånat på var vi i så fall skulle ha den så det vore självklart en dröm, säger Mika Zibanejad till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Livet efter hockeykarriären är inte alltid rakt utstakad. Tidigare har hockeysverige.se träffat spelare så som bland andra Alexander Fällström, Mike Owilli, Mattias Weinhandl och Mark Owuya som alla berättat om hur deras liv sett ut efter karriären.



Sebastian Idoff, Joakim Wiklander, Jonas Höög och Johan Wiklander har valt att gå en helt annan väg och är alla involverade i restaurangkedjan Brödernas. Dessutom finns i kulisserna även NHL-stjärnan Mika Zibanejad och hans bror Monir Kalgoum.

- Jag kände att det här var bra idé och vi, jag och min storebror, försöker hitta sådant här att vara med i. Dessutom känner jag Jocke, Jonas och hela gänget sedan väldigt långt tillbaka. Vi har även spelat tillsammans och jag växte upp Jocke, berättar Mika Zibanejad då hockeysverige.se träffar honom, Sebastian Idoff och Joakim Wiklander strax efter lunchrusningen på Brödernas restaurang på Kungsholmen.

- Maten dom servar är god samtidigt som det är bra folk att jobba med. Vi gillar idén och det finns en plan så det kändes som en självklarhet att vara med på när idén kom upp.



Har det lockat med att speciellt vara med i restaurangbranschen?

- Ja, lite. Alla gillar väl mat (skratt). Det är kul att sätta sig in i olika situationer. Jag sitter och dagdrömmer om olika saker jag kan hålla på med. Där är restaurang en av dom.

- Jag gillar konceptet samtidigt som det är väldigt bra människor runt om så det kändes väldigt bra när vi klev in i det.





Joakim Wiklander. Foto: Ronnie Rönnkvist

Plockade in bröderna Zibanejad

Sebastian Idoff:

- Jag är gammal hockeymålvakt och har fått äran att bli restaurangchef på Brödernas nyöppnade på Kungsholmen. Det har jag jobbat med under två månader.

Johan Wiklander:

- Jag är en av två grundare av Brödernas. I ägarstrukturen valde vi att 2018 ta in Monir som är gammal JVM-spelare för Sverige (2004). Han har spelat för både AIK och Huddinge. Dessutom tog vi in hans bror Mika Zibanejad, som kanske inte är lika känd, skrattar förre Djurgårdsjunioren och fortsätter:

- Dom har klivit in i ägarkonstellationen. Vi valde att ta in dom främst eftersom det är två killar som vi känt sedan juniortiden och idag känner familjerna varandra. Samtidigt ville vi göra en satsning och expandera men också knyta upp vår restaurang med ett idrottstänk. Där hittade vi Sebastian som är klockren för det här och exakt en sådan person som vi söker, målinriktad, driven…





Sebastian Idoff. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Kan du se nyttan av att ta in just idrottsfolk?

- Ja, jag tycker idrottsfolk är helt oslagbara. Nu är jag kanske lite partisk, men jag tycker ändå av erfarenhet jag har från mina åtta år inom restaurang att idrottsfolk är något av det bästa.

- Dom har det här med samarbete, vinnarinstinkten, drivkraften och målinriktningen.

Idoff:

- Det är många aspekter man får av idrotten. Bland annat kan du ta order och är bra på att rannsaka dig själv. Samtidigt är det som Jocke säger att du är målmedveten och vill alltid prestera. Det kanske inte är samma sak som att prestera med 20 000 på läktaren, men för mig är det en sjukt bra trigger.

- Restaurangen är som min matcharena. När det smäller måste jag vara på tå. När folk kommer har du bara en chans att sälja in någonting. Det är något jag försöker använda mig av i min ledarstil, vilket jag lärt mig av alla fantastiska ledare jag haft och spelare jag spelat med. Vi vill att alla som jobbar här ska känna sig delaktig.

Zibanejad:

- Jag tror att idrottsfolk är bra på att skilja på person och prestation. Om vi ser att något måste bli bättre så talar vi om det utan att det blir personligt. Gör man något bra får man höra det eller om man gör något som är mindre bra är det bra att ha folk omkring dig som håller koll på dig.

- Det funkar som i ett idrottslag att det är mycket skämt samtidigt som alla jobbar hårt, vilket är kul.

"Dom bästa burgarna"

Joakim, varför just restaurangbranschen?

- Restaurangbranschen blev det av en liten slump. Jag har alltid varit lite av en entreprenör. Det började med att jag och Monir för över femton år sedan ordnade lite lag-fester och triggades av det.

- Sedan är jag delaktig i andra bolag också som exempelvis en paddelhall i Örebro och lite andra saker.

- Det blev, som sagt var en slump, jag lärde mig branschen och utvecklade kunnandet, med jag är egentligen ingen ”restaurangare” utan mer en entreprenör.

- Vi har idag flera restauranger. Bara med Brödernas har vi totalt nio enheter, men totalt har vi tolv enheter. Bland annat Fåfängan på Södermalm.





Brödernas meny består mycket av hamburgare, pizza och så vidare. Gensvaret på den menyn har varit väldigt positivt.

- Klart att det är en otroligt tuff konkurrens, men folk som kommer hit säger att vi har dom bästa burgarna. Pizzorna är på napolitanskt vis där alla produkter är av högsta klass. Att vi dessutom har duktiga kockar gör allting mycket enklare, berättar Sebastian Idoff och fortsätter:

- Sedan låter Jocke och Jonas oss göra event med artister och ”AW-kvällar” (After Work). Det är ett väldigt roligt koncept att få jobba med.

"Mycket idrottsfolk här"

Har det varit mycket hockeyfolk på besök här?

Idoff:

- Det har varit väldigt mycket idrottsfolk här. Dels då för att vi själva har spelat, men också för att Jocke och dom andra har mycket kontakter.

- Vi har haft många influenser och bloggare här.. Men det gäller att vi marknadsför oss samtidigt som folk gillar våra produkter.

Wiklander:

- Bland annat har vi restaurang på Liljeholmskajen där barnfamiljerna bor. Det är också därför vi gillar den här produkten, alla kan komma hit. Alla är välkomna och maten är inte så dyr och man behöver inte bli ruinerad. Breda massan vi når tror jag är vår framgångsfaktor.



Finns det en målbild med verksamheten?



- Vi har som mål att kanske öppna 20-30 enheter. Inom två tre år vill vi även öppna en enhet i New York så alla som åker över för att kolla på hockey kan hänga på Mikas ställe, säger Wiklander och fortsätter:

- Vi tittar även på Spanien och lite länder för att komma utanför Sverige. Vi har en bra vision med det här och ser inget slut.

Zibanejad fyller i:

- Vi har pratat om det här med en restaurang i New York och det skulle vara kul. Vi har spånat på var vi i så fall skulle ha den så det vore självklart en dröm.





Mika Zibanejad och de övriga hoppas få verksamheten till New York.

Hoppas på Manhattan

Var vill du att den ska ligga?

- Vi ska inte säga allt för mycket nu (skratt), men vi har några ställen vi pratat, men visst vill att den ska ligga på Manhattan i alla fall.



Då gäller det att du blir kvar i Rangers?

- Jag har i alla fall tre år kvar så det gäller att vi är snabba på den pucken ha ha…

Wiklander:

- Senast igår gjorde vi en reklamfilm om Zibanejad-burgare. För varje såld hamburgare på alla våra enheter kommer vi skänka tio kronor till damhockeyn hela året ut. Reklamfilmen kommer snurra på sociala medier. Sedan vill vi också vara med och sponsra ungdomsidrotten och ta oss an ungdomarna. Vi vill nå och ge tillbaka till ungdomarna och samhället. På så sätt kommer vi vara involverade i idrotten.

- Det är ändå idrottshjärtat i oss som format oss till dom vi är idag, avslutar Idoff.