Kritiserad - men general managern får förlängt kontrakt

Jim Benning fick mycket kritik för sin inledande tid som general manager i Vancouver. Några vassa draftval har dock gjort att Canucks, efter flera tuffa år, nu ses ha en ljusare framtid jämfört med hur det såg ut som för några år sedan.

Benning är mannen som ska leda Canucks tillbaka till toppen. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman har han skrivit på ett nytt kontrakt med klubben. David Pagnotta på The Fourth Period uppger att det rör sig om ett tvåårskontrakt. Eftersom general managern hade ett år kvar på sitt nuvarande avtal kommer han alltså bli kvar de kommande tre åren.

Jim Benning har en riktigt stor uppgift framför sig den här sommaren. Han ska nämligen skriva ett nytt avtal med kontraktslösa Brock Boeser, som gjorde 56 poäng på 69 matcher i NHL den senaste säsongen.

Not yet confirmed, but sounds like it’s a 2-year extension. https://t.co/uHrW5Fy5BW