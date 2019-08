Laine osäker på framtiden i Winnipeg

- Jag kommer knappast att ha något kontrakt innan träningslägret börjar, säger han enligt Yle.

Patrik Laine befinner sig just nu i Finland för att ta del av den finska hockeyligans Alumnimatch. Han passade under gårdagen på att genomföra flera intervjuer om sin, just nu osäkra, framtid i Winnipeg Jets.

Den finske målsprutan kommer från en tung säsong där han bara blev trea i den finska skytteligan i NHL, ett stort bakslag för Laine som av många tippades utmana Alex Ovetjkin om skytteligatiteln i hela NHL. Den tunga säsongen kom också när hans rookieavtal var på väg att gå ut, vilket gjort kontraktsförhandlingarna mellan honom och Winnipeg komplicerade.

Kommer dra ut på tiden

Nu säger 21-åringen själv att han inte räknas med att bli kontrakterad inom den närmaste framtiden.

- Jag kommer knappast att ha något kontrakt innan träningslägret börjar. Det är inte nära, jag har inte hört något alls. Jag skulle ha hört något om allt började bli klart, säger han enligt YLE.

I en intervju med Sportsnet pratar Laine också om att det kan bli spel i en annan klubb än Winnipeg Jets nästa säsong - men att han åtminstone räknar med att spela "någonstans".

- Du vet aldrig. Det är trots allt business. Man vet aldrig var man kommer att spela nästa säsong. Jag är beredd på vad som helst, säger han.

Trivs i Winnipeg

Han är dock tydlig med att han trivs i Winnipeg och inte har något dumt att säga om klubben.

- Så här långt har det varit bra där. Men man vet aldrig vad som händer. Det är min kommentar.

Patrik Laine noterade 30+20 på 82 matcher i NHL den gångna säsongen.