Träningsmatcher är träningsmatcher och man ska inte dra allt för stora växlar av sådana. Så är det förstås. Men samtidigt ska man inte underskatta vikten av en bra start.



Speciellt inte för spelare som har värvats in för att producera.



Och en bra start kan man väl minst sagt säga att Boden och stjärnförvärvet Henri Tamminen har fått.



Boden kommer med det lag man förfogar över och fjolårssäsongen i färskt minne att gå in i kommande säsong med ett stort favoritskap på axlarna och Tamminen är en av spelarna som verkligen förväntas att göra skillnad.



Det 26-årige finnen har flera säsonger i finska högstaligan med HIFK på meritlistan och kan också ståta med ett bra gäng framträdanden i CHL. Även om poängkolumnerna kanske inte varit överdådigt välfyllda i hemlandet är det en spelare som kommer till Hockeyettan för att göra mål och poäng. Det är de förväntningarna man kan ha på honom.



Och det är precis vad han har gjort i öppningen av försäsongen.



När Boden har slagit tillbaka de två Kiruna-gängen AIF (5-2) och IF (3-1) har finnen varit en av spelarna som gått i bräschen. Han har varit på rätt ställe, visat upp sina fina avslut och fått en riktig smakstart.



Det har blivit två kassar vardera i de två matcherna. Således fyra mål sammanlagt på två träningsmatcher för Tamminen. Viktigt för Boden att han fått igång sin produktion direkt och slipper fundera.



Det är viktigt för målskyttar att hitta nätet och värvningen har fått visa att det är just det han är, en målskytt.



Nu är väl kanske inte rutinerade Per Savilahti Nagander plockad till Boden för att i första hand vara en offensiv målspruta, men den forne SHL-backen har fått en smakstart i klubben även han. Han har också hittat nätet i båda de två inledande fighterna.



Det är uppåt värre hos storfavoriten så här i inledningen av försäsongen.



* * *



Jag skrev om ”kaptenslajnen” i Borlänge i slutet av förra veckan och att Jacob Thor fick äran att agera tredjelänk vid sidan av Markus Persson och Patrik Elfsberg i första träningsmatchen för säsongen.



Det gillade han uppenbarligen som fisken i vattnet och hängde dit tre kassar mot Forshaga.



Där kan man också snacka om en drömstart på försäsongen.



* * *



På fredag gör jag och Maestro Skoglund ett litet gästspel på Hotell Taberg där HC Dalen arrangerar afterwork som kickoff på den kommande säsongen. Vi ska visst sitta i nån form av panel och tjata Hockeyettan i allmänhet och söderserien i synnerhet om jag förstått saken rätt.



Det kommer garanterat att bli festligt. Kom dit och drick öl och häng med oss!



Om ni inte är i krokarna kommer vi förstås också att spela in en podcast i samband med detta. Skulle väl kunna tänka mig att den är ute i helgen eller i början av nästa vecka.