Redo för revansch – efter skadehelvetet: "Vill visa hur bra jag faktiskt är"

– Jag vill vara en offensiv kraft att räkna med den här säsongen, säger den 19-årige Skellefteåforwarden till hockeysverige.se.

Förra veckan drog Skellefteå AIK igång sitt träningsmatchande när man ställdes mot Modo på hemmaplan. Efter en sen kvittering signerad förra Skellefteåprofilen Magnus Wernbloms son Lukas kunde Modo sedermera dra det längsta strået i straffläggningen.

Det var i mångt och mycket en efterlängtad match för spelarna i Skellefteå AIK, som efter en lång försäsong äntligen fick skrinna ut på isen för matchspel igen.

För en spelare i laget var matchen kanske snäppet än mer efterlängtad än för de övriga i laget.

Efter att en stressfraktur i ryggen satte stopp för fortsatt spel redan i november var matchen mot Modo Skellefteåtalangen Jonatan Berggrens första match i Skellefteådressen på drygt nio månader.

– Det var ruggigt kul. Varje gång man har varit på läktaren och sett matcherna under tiden man varit skadad har man längtat efter att få dra på sig Skellefteåtröjan igen, så det var otroligt roligt att vara tillbaka igen. Det har varit en lång väntan, säger Berggren till hockeysverige.se.

HUNDEN CHARLIE VIKTIG UNDER REHABILITERINGEN

Säsongen 2017/18 visade Berggren upp en poängproduktion av sällan skådat slag i Skellefteå. Med sina 57 poäng (18+39) på 38 matcher i SuperElit var Enköpingssonen hästlängder före i poängproduktionen än vad tidigare NHL-exporter från klubben som Viktor Arvidsson, Oscar Lindberg och Melker Karlsson kunde mäkta med i samma ålder.

Förra säsongen var så tanken att Jonatan Berggren för första gången skulle få göra ett ordentligt avtryck på den stora svenska hockeyscenen. Ryggproblemen plågade dock forwardstalangen under stort sett hela säsongen, och i november fick 19-åringen kasta in handduken.

– Det var en stressfraktur i ryggen som gjorde så att jag inte fick göra speciellt mycket under några månader. Jag vet inte riktigt hur den uppkom, det var nog lite olika faktorer. Det är mycket otur i det där…

Du sa att du inte fick göra speciellt mycket under den här tiden. Vad fick du egentligen göra?

– De första veckorna var det mest bara att ligga i sängen och soffan eller att cykla lite lätt. Det var inte så mycket mer än så, så det var ju lite långtråkigt kan man väl minst sagt säga. Det var ganska tufft, men jag köpte faktiskt en hund, Charlie, under den här tiden och hon tog upp mycket av min tid.

Charlie hade en stor betydelse för Berggren under den långa rehabiliteringstiden.

– Hon är alltid glad när man kommer hem och det är skönt att ha en kompis där hemma. Hon hjälpte mig faktiskt rätt mycket, skrattar Berggren.

– Det är en blandning av en pudel och en lagotto, så det är en lite mindre hund. Jag hade även en pudel när jag var yngre och bodde hemma i Enköping.

"TUFFT OCH FRUSTRERANDE"

Den första skadeprognosen sade att Berggren skulle missa drygt tre månaders spel och således vara tillbaka i mars, men matchen mot Frölunda den 13 november blev den sista för säsongen. Men, som ordspråket lyder: inget ont som inte för något gott med sig.

– Det är klart att det var tufft och frustrerande, men nu när man är här idag och kan blicka tillbaka var det inte bara dåligt att vara skadad, eller vad man ska säga. Jag fick tid att bygga upp mig själv sakta men säkert.

– Vi ”steppade” upp träningen långsamt. I början var det mycket cykel, sedan började köra lite bålövningar och sedan tog vi det vidare därifrån. Läkarna och fystränarna här i Skellefteå skötte allting jättebra, så nu känner jag mig i bättre form än någonsin. Det säger jag inte bara heller, utan det visar alla tester som vi gjort också. Något bra förde väl skadan med sig också, menar Berggren.

Jonatan Berggren är i bättre form än någonsin, enligt honom själv.Ola Westerberg/Bildbyrån



19-åringen har kunnat bygga på sig en hel del muskler under tiden han varit borta från isen.

– Man hinner inte vara så mycket i gymmet under säsong annars, så jag fick mina timmar där när grabbarna var ute och tränade och spelade matcher. Då var jag i gymmet och kunde bygga på mig.

Hur är det med ryggen i dag?

– Nu är det ”top notch”. Nu är det inga fel och jag har inga bekymmer alls. Det känns ruggigt skönt att bara kunna röra sig utan att känna smärta, det var något man tog för givet förr men nu vet man hur ont det väl gör när man har problem med ryggen.

”VILL VISA HUR BRA JAG FAKTISKT ÄR”

Med tanke på hur förra säsongen artade sig är det en minst sagt revanschsugen Jonatan Berggren som tar sig an säsongen 2019/20.

– Ja, oj… Jag är väldigt revanschsugen. Jag vill visa alla hur bra jag faktiskt är på hockey och jag är ruggigt sugen på att allt bara ska dra igång. Det har varit en lång sommar, nu vill man bara dra igång matcherna.

– Jag vill vara en offensiv kraft att räkna med den här säsongen. Sedan vill jag vara pålitlig i båda ändarna av rinken, men självklart vill jag bidra i offensiven.

Vad har du för målsättningar för dig själv den här säsongen?

– Jag tar varje dag som den kommer, lite grann. Det viktigaste är så klart att laget går bra. Går laget bra så spelar man oftast bra själv, så det är väl lite med de tankarna jag går in till den här säsongen.

Berggren var aktuell för JVM redan förra säsongen, men då satte skadan stopp för honom. Att JVM är ett av säsongens stora mål är ingenting han sticker under stolen med.

– Det är självklart ett stort mål, det är ingenting att ljuga om. Det är en turnering som man sett varje år sedan man var liten, så det hade självklart varit väldigt kul att vara med där. För mig gäller det att få spela mycket här i Skellefteå och göra det bra när jag får chansen, så tror jag att det finns stor möjlighet att jag kan ta en plats.