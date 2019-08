Tidigare stortalangen får ny NHL-chans

Efter att ha lämnat Dallas 2016 för två säsonger i KHL-klubben CSKA Moskva återvände Valerij Nitjusjkin till Texas-laget inför den gångna säsongen. Succén uteblev dock för den ryske forwarden, som gick mållös under de 57 grundseriematcher han spelade för Stars.

Nitjusjkin hade egentligen ett år kvar på kontraktet med Dallas, men i slutet av juni valde Stars att köpa ut 24-åringen från kontraktet.

Nu står det klart att det tidigare storlöftet blir kvar i Nordamerika. Under måndagskvällen meddelade Colorado Avalanche att forwarden skrivit på ett ettårigt envägskontrakt med klubben värt 850 000 dollar, enligt The Athletics Ryan S. Clark.

Nitjusjkin draftades som tionde spelare totalt i NHL-draften 2013 av Dallas och tog en plats i Stars redan samma höst. Under sin debutsäsong i NHL stod han för 34 poäng på 79 matcher, en notering som fortfarande är hans poängbästa i NHL.

Den gångna säsongen stod 24-åringen för tio assist på 57 matcher.

The financial terms of the Nichushkin deal are one-way for $850k, the team has confirmed.