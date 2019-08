Uppgifter: Superstjärnan i samtal med Grönborgs klubb

Under hockey-VM briserade bomben att Rikard Grönborg var klar för ZSC Lions i Schweiz. Klubben har efter det värvat Stanley Cup-mästaren Marcus Krüger som lämnar NHL efter många säsonger.

Nu kan de få finbesök av ett betydligt tyngre NHL-namn. Rick Dhaliwal på Sportsnet skriver att europeiska källor rapporterar att Mitchell Marner har tagit kontakt med Zürich för att eventuellt spela där, om han inte kommer överens med Toronto om ett nytt kontrakt.

Marner och Maple Leafs har rapporterats stå långt ifrån varandra och det har funnits spekulationer om att superstjärnan inte kommer bli kvar i Toronto. Om det inte löser sig med Maple Leafs, och om han inte trejdas till något annat NHL-lag, kan det alltså bli spel i Zürich. Där spelade faktiskt hans lagkompis Auston Matthews innan han draftades.

TSN:s Darren Dreger, som har örnkoll på Marner, skriver att han "inte blir förvånad om Marner åker dit för att träna i början av september".

Det ska förstås mycket till för att Torontos superstjärna faktiskt kommer spela i Schweiz kommande säsong - men Rikard Grönborg kan åtminstone få se Marner dyka upp och besöka klubben för att träna.

Mitch Marner vann Maple Leafs interna poängliga förra säsongen på mäktiga 94 poäng.

24 days to training camp and still no Brock Boeser deal.

Some RFA ’ s might be looking for a place to play if no deal, European source tells me Mitch Marner camp has already contacted the Zurich Lions of the Swiss League.