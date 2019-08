Forne storspelaren blir ny general manager för NHL-klubben

Efter endast en säsong som general manager i Minnesota Wild fick Paul Fenton lämna sitt uppdrag tidigare i slutet av juli. Sedan dess har Minnesota varit på jakt efter en ersättare till Fenton, och enligt tidigare uppgifter har bland andra Peter Chiarelli, Ron Hextall och Bill Guerin nämnts som tänkbara kandidater till jobbet.

Nu har Wild gjort sitt GM-val.

Enligt uppgifter till The Athletic blir det den sistnämnde, Bill Guerin, som blir Fentons arvtagare. Enligt sajten kommer Guerin, som just nu är assisterande general manager i Pittsburgh, att flyga till Minnesota under onsdagen för att sedan presenteras som Wilds nya GM redan på torsdagen. Guerin kommer således bli Wilds fjärde general manager genom tiderna.

Senare under onsdagen bekräftade Wild uppgifterna, då de presenterade Guerin som klubbens nya GM.

Guerin har jobbat som assisterande GM i Penguins de senaste fem säsongerna. Under sin aktiva karriär vann Guerin två Stanley Cup-titlar (1995 med New Jersey och 2009. Han spelade totalt 1 263 matcher i NHL där han noterades för 429 mål och totalt 856 poäng.

2014 valdes han in i USA:s Hockey Hall of Fame.

Guerin har även vunnit två Stanley Cups med Penguins som assisterande general manager.

“I am thrilled to announce we have hired Bill Guerin, a four-time Stanley Cup champion, as General Manager of the Minnesota Wild." — Craig Leipold



