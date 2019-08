Försökte bli av med Loui - men misslyckades

Ni känner ju till historien om hur Loui Eriksson i en intervju med hockeysverige.se förklarade att han och coachen Travis Green inte såg på svenskens roll på samma sätt. Eriksson hade en tung säsong och sköt bara elva mål, vilket är få för en spelare med en lönetaksträff på sex miljoner dollar.

Därför har Vancouver försökt hitta en ny klubb för de forne 30-målsskytten, via en trejd, men misslyckats. General manager Jim Benning höll sent igår kväll en presskonferens där bland annat Erikssons position togs upp.

Benning bekräftade då att Vancouver försökt hitta en lösning för Loui Eriksson i en annan klubb - men att ingenting som passade hade dykt upp. Därför finns det i nuläget inga planer på att VM-svensken ska byta klubb till kommande säsong.

Loui har gjort elva, tio och elva mål under sina tre säsonger i Vancouver. Han har tre säsonger kvar på sitt kontrakt.

Benning said they looked at the possibility of finding a fit for Loui Eriksson on a different team this summer. Didn’t end up working out. As of right now, no plans to move him. #Canucks