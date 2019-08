Framtidens Damkronor: Tindra Holm

Hon har redan hunnit sätta avtryck i SDHL och ses som ett av svensk ishockeys stora framtidslöften. Modos Tindra Holm kan vara svensk ishockeys nästa stormålvakt. Nu laddar hon upp för sin andra säsong i SDHL.

– Jag är verkligen taggad inför den här säsongen när inte allt är nytt från start, säger supertalangen till hockeysverige.se.

UPPLANDS-VÄSBY (HOCKEYSVERIGE.SE)



Tindra Holm är en av Sveriges mest lovande målvakter. Bara 16 år gammal debuterade hon i SDHL och har även fått chansen som back-up målvakt i TV-pucken. Nu har hon spelat en säsong med Modo i SDHL. Hennes prestation där har gjort att förbundskaptenen, Ylva Martinsen, tog ut henne till Damkronornas camp på Bosön och matcher mot Finland som snöpligt blev inställt då Damkronorna gick ut i strejk.



Pappa till Tindra Holm är Krister Holm som så sent som säsongen 1997/98 var en av två Skellefteåmålvakter i Division 1 (dagen Hockeyallsvenskan), så Tindra har en del att brås på.

– Undermedvetet, att jag såg upp till honom, så kanske det påverkade att jag blev målvakt. Det var aldrig så att han sa ”jag tycker du ska bli målvakt” utan jag valde att bli det eftersom jag tyckte det var roligast, säger Tindra Holm till hockeysverige.se

– Från början var det pappa som fick med mig till Tre Kronors hockeyskola. Efter det har jag fortsatt och tyckt att det varit väldigt roligt. Jag får träna hårt samtidigt som jag tycker hockey är en rolig sport. Jag har testat andra sporter också, men hockey är roligast.

Som så många andra idrottstalanger så har Tindra Holm även testat på bland annat fotboll men även en koreansk kampsport.

– Jag spelade fotboll fram till det jag var 14 år. Sedan har jag spelat innebandy men även hållit på med lite Taekwondo…

Taekwondo?

– Det var inte så länge jag höll på med det, men senare har vi även kört det med laget som fysträning när vi var mindre.

"Gick hem och åt nudlar"

Hur såg dagarna ut efter skolan då du var lite yngre?

– När jag var yngre bodde vi Kåge som ligger en mil utanför Skellefteå. Efter skolan brukade vi vara några stycken som gick hem och åt lite nudlar. Sedan fick vi skjuts till träningen. Vi körde även en del landhockey där.'

Tindra Holm. Foto: Ronnie Rönnkvist.



För tvä säsonger sedan fick Tindra Holm, som ensam tjej, vara med och spela TV-pucken.

– Det var kul och väldigt inspirerande. Nu fick jag inte spela någon match utan bara stå i båset, men givetvis blev jag väldigt inspirerad att se dom andra. Sedan blev det lite snopet eftersom vi släppte ett mål med en sekund kvar och med det missade vi kvarten. Det är ändå fortfarande ett minne för livet och ett roligt äventyr.



Fick du några kommentarer kring att du var ensam tjej bland alla killar i TV-pucken?

– Det var några som kollade på mig undrade ha ha… Men jag tänkte faktiskt inte mycket på det där. Jag fick säkert någon kommentar också, men jag brydde mig inte.

Höll nollan i SDHL-debuten

Säsongen 2016/17 fick Tindra Holm chansen att debutera i SDHL för Luleå i en match mot Djurgården. Det blev ett ganska lyckat inhopp eftersom Luleå vann matchen och Holm höll nollan.

– Dom ringde samma morgon då jag låg och sov, väldigt trött var jag (skratt). Mina föräldrar kom upp och sa att Luleås målvaktstränare, Linda Blomqvist, hade ring och sagt att dom inte hade någon målvakt.

– Matchen var i Malmberget så jag var bara på någon lektion i skolan innan jag var tvungen att åka iväg. Vi käkade lunch i Luleå innan vi åkte upp dit. På uppvärmningen tänkte jag ”hur ska det här gå” eftersom jag inte var van att spela med tjejer. Jag hade ju enbart spelat Stålbucklan, men det gick ganska bra ändå.

Inledningsvis upplevde också att det var en ganska stor omställning att kliva in och spela i SDHL jämfört med att spela med killarna hemma i Skellefteå.

– Ja, på uppvärmningen kändes det så. När jag väl spelade så blev det inte att jag tänkte så mycket på det.

– Jag hade lite kontakt med Luleå efter säsongen, men jag blev kvar hemma eftersom jag fick plats i U16 plus att jag fick träna på skoltid. Då visste jag inte att Skellefteå skulle starta ett damlag, men även om det inte var SDHL fick jag väldigt bra träning med killarna samtidigt som jag fick utvecklas på ett bra sätt med damerna också.

Spelade 13 matcher för Modo

Nu har Tindra Holm spelat sin första hela säsong i SDHL med Modo. Totalt stod hon 13 matcher i grundserien och en i slutspelet.

- Det var såklart en stor utmaning. Jag flyttade hemifrån och allt sådant. Det blev också en stor omställning hockeymässigt eftersom det är en helt annan nivå än i Division 1.

- Jag tycker ändå det gick bättre och bättre ju längre säsongen gick och mer varm i kläderna, så jag är verkligen taggad inför den här säsongen när inte allt är nytt från start.





Tindra Holm. Foto: Bildbyrån.

Vad upplevde du som tuffaste bitarna vid sidan av isen med att flytta från Skellefteå till Örnsköldsvik?

- Egentligen är jag ganska hemmakär och har haft ganska mycket hemlängtan. Sedan fick jag hoppa in i en ny klass som hade gått tillsammans under ett, vilket jag aldrig gjort tidigare.

- Jag kände några som jag varit på läger med sedan tidigare, men annars var det att flytta helt själv till en helt ny stad.



Hur hanterade du den situationen?

- Ja du… (skratt). Det gällde bara för mig att kämpa på och jag förstod att det skulle bli bättre med tiden. Sedan gällde att bjuda till också.

- Jag har haft lite problem med att vilja åka hem eftersom det är så pass nära, men gäller för mig att stanna kvar i ”Ö-vik” fler helger för att känna mig mer hemma.



Vad har du utvecklat mest i själva målvaktsspelet under säsongen?

- Ganska många bitar. Jag har haft ”Mange” Helin som målvaktstränare på ”HG” (Hockeygymnasiet) och han har varit riktigt bra. Vi har jobbat mycket med egentligen hela min spelidé, utveckla den och skaffa ännu fler verktyg som jag kan använda. Sedan har jag hittat ett annat lugn.

- ”Mange” har varit väldigt tydlig med att han inte vill förändra mitt målvaktsspel. Jag får välja själv vad jag vill förbättra.

- Klart att när jag kommer till ett nytt lag så blir jag inspirerar och visst har mitt målvaktsspel förändrats lite grann, men inte speciellt mycket.

Hyllar målvaktskollegan

Som målvaktskollega i Modo har Tindra Holm tjeckiska landslagsmålvakten Klara Peslarova.

- Det har varit jättelärorikt. Jag tycker att vi kompletterar varandra bra och har roligt tillsammans. Hon är en världsmålvakt och det finns mycket jag kan lära av henne.



Har hon lärt sig svenska ännu?

- (Skratt) Nej, bara vissa ord…



Klara Peslarová. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Förra säsongen fick Tindra Holm chansen att spela U18-VM. En turnering där både hon och målvaktskollegan Amanda Johansson gjorde fina i insatser även om Sverige blev utslaget i kvartsfinal.

- Det var jättemäktigt och ett mål jag hade haft länge. Givetvis kändes det väldigt kul när jag väl kom med. Sedan gick det som det gick…

- Jag önskar det hade gått bättre än vad det gjorde, men det är ingenting jag kan göra något åt nu. Det bara kriga vidare och hoppas att jag någon gång får vara med på ett annat VM och ta revansch.



Trots allt måste du vara nöjd med ditt spel under turneringen?

- Jag tycker ändå att det kändes ganska bra. VM överlag var inte dåligt, men att åka ut mot Finland i kvartsfinalen är det som satt sina spår, vilket är lite tråkigt.

- Jag är ändå nöjd med målvaktsspelet, men att jag släppte in ett mål i slutet mot Finland är det som känns.



Vilka personliga mål sätter du upp för den här säsongen?

- Mitt mål är att spela fler matcher i SDHL än vad jag gjorde förra säsongen. Sedan har jag som mål att få åka på en camp med Damkronorna, avslutar Tindra Holm.