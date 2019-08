Lämnar NHL efter 300 matcher - flyttar till Ryssland

Enligt journalisten Igor Eronko på Sport-Express har Dynamo Moskva säkrat rättigheterna till 26-åringen, som förväntas skriva på ett ettårskontrakt inom kort. Därmed är en sju år lång NHL-karriär över för den här gången.

Dmitrij Jaskin har spelat för de två senaste årens mästarlag, men i fel ordning. Han lämnade nämligen St. Louis för Washington inför den senaste säsongen och då vann Blues som bekant Stanley Cup. Det blev omkring 260 matcher för St. Louis, men han missade alltså när de vann titeln.

Jaskin kommer från en tung säsong och fick bara spela 37 matcher för Washington. De valde att inte erbjuda honom något nytt kontrakt.

