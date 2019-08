Spelade upp Kristianstad - klar för ny klubb

Den kanadensiske 22-åringen när nämligen klar för Rapid City Rush i ECHL, meddelar den amerikanska klubben på sitt twitterkonto.

Tyler Coulter kom till Sverige inför förra säsongen efter att ha spelat i WHL, en universitetsliga och i just ECHL, och nu återvänder han alltså till den nordamerikanska ishockeyn efter bara ett år i Sverige.

På det året han 22-åringen emellertid representera två klubbar. Han gjorde först 24 poäng på 20 matcher med Tyringe i Hockeyettan och därefter två mål på två Ettan-matcher för Kristianstad. I kvalet upp mot HockeyAllsvenskan gjorde Coulter 1+1 på 14 matcher.

Det sista han fick vara med om i Sverige var alltså att spela upp Kristianstad till näst högsta serien.

