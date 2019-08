"No country for old men"? Jodå, än finns det veteraner som ger SHL personlighet, karaktär – och till och med stil. Uffe Bodin rankar sina fem favoriter.

I fjol blev Per Ledin sannolikt den sista 70-talisten att spela i SHL. Han kom in i Malmös trupp sent omsider och hann spela tre grundseriematcher och ytterligare två slutspelsmatcher. Nu sitter han utan kontrakt.

Det gör att Frölundas backbjässe David Printz är den äldsta spelaren i ligan med sina 39 år inför den stundande säsongen. Han är född 1980 – precis som jag själv.

För att linda in min egen 40-årskris i bomull tänkte jag använda den här spalten åt att lyfta fram gubbarna som fortfarande glöder i SHL. Jag har rankat de fem fräsigaste spelarna födda 1984 eller tidigare. Listan är inte enbart baserad på hockeykunnande utan har, som ni kommer att märka, en hel del andra influenser.



5) Jason Garrison

Back, Djurgården

NHL-veteranen gjorde inget stort avtryck som hockeyspelare efter att ha anslutit till Djurgården förra säsongen. Det gjorde däremot hans biceps. Om hans Herkules-liknande kropp bidrog till att han fick kontraktet förlängt ska jag låta vara osagt. Jag tror i alla fall inte att Djurgården behöver oroa sig för att han ska vara dåligt tränad när han dyker upp i Stockholm på sitt artistkontrakt i höst. Som spelare kommer han att fylla en roll med sin erfarenhet från 555 NHL-matcher.

Det var måhända inte mycket till säsong för Martin Thörnberg i fjol. Skadeproblemen begränsade honom till tio SHL-matcher och sex slutspelsmatcher. Men man måste ändå imponeras av hans driv att kämpa sig genom plågorna. Här gissar jag att 36-åringen haft nytta av sin envishet. Många andra hade gett upp om de hade genomlidit samma ryggbesvär som havererade året för honom. Blir det här hans sista säsong? Inte omöjligt. Oavsett hoppas jag att det blir en värdig säsong – och att vi får se en gubbgrinig Thörnberg panga in åtminstone tio mål för HV och skälla på både motståndare och domare.

3) Karl Fabricius

Forward, Luleå

Vid 36 års ålder hade "K-Fab" sin målmässigt sett bästa säsong på elva år och sin poängmässigt sett bästa säsong på nio år. Det är bara att lyfta på hatten. Man kanske inte ska förvänta sig tio mål från forwarden den här säsongen också, men som Luleås ålderman spelar han en viktig roll som föredöme för de många talanger som klubben har i A-truppen. På och utanför isen. Frågar de snällt kan han antagligen hjälpa dem stilmässigt också. För det är fortfarande svårt att hitta en snyggare och mer proper spelare i SHL än Karl Fabricius. Det är inte bara på isen han har åldrats väl...

2) Viktor Fasth

Målvakt, Växjö

Det är på många sätt bisarrt att omnämna Viktor Fasth som "gubbe". Eftersom han fick sitt genombrott så pass sent i karriären – han var 28 år när han slog igenom med AIK i SHL 2010/11 – känns han fortfarande som en förhållandevis ung spelare. Men nu har Fasth blivit 37 år och är med det en av de äldsta spelarna i ligan. Han håller fortfarande en imponerande hög nivå mellan stolparna och bör rankas som en av ligans bästa målvakter. Extra plus i kanten ska han ha för sitt hår och val av frisyrer. Viktor Fasth har alltid haft god smak – och en bra frisör.



1) Joel Lundqvist

Center, Frölunda

Jag vill börja med om att be om ursäkt för min förutsägbarhet, men seriöst... En sådan här lista skulle inte ens existera om det inte vore för Joel Lundqvist, kaptenernas kapten. I mitt tycke är han svensk hockeys svar på Mark Messier. En lika delar respektingivande som skrämmande ledare. Jag kan bara föreställa mig hur jag som junior skulle reagera om jag fick disciplinerande blick från kapten Joel i omklädningsrummet. Jag tror banne mig inte att han behöver öppna käften för att få pli på en lagkamrat – det räcker med en blick. Kanske är det en av orsakerna till att Joel Lundqvist fortfarande "bestämmer i svensk hockey".