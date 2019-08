Lucas Raymond är en av världens bästa spelare i sin ålder. Ändå har 17-åringen inte direkt någon given plats i Frölundas forwardsuppställning när vi går in till säsongen 2019/20. Hur ska Frölunda och Roger Rönnberg egentligen göra med sin supertalang?



Lucas Raymond är en av de mest spännande forwardstalangerna som dykt upp i Sverige på länge. Den 17-årige Frölundaforwarden tippas gå bland de tre första i nästa sommars draft av de allra flesta och av enligt TSN:s draftguru Craig Button är han en legitim kandidat att faktiskt gå först av alla i draften. Det säger en hel del om den nivå Raymond befinner sig på.

Trots att jag bor i de nordligare delarna av vårt avlånga land hade jag förmånen att kunna bevittna Raymonds spel på nära håll mer än en handfull gånger förra säsongen. Först befann jag mig i Skellefteå Kraft Arena den kväll han med en elegant backhand mellan benskydden på Gustaf Lindvall kunde göra sitt första SHL-mål, 16 år gammal.

Sedan hade jag äran att som Hockeysverige.se:s utsände på U18-VM i Örnsköldsvik och Umeå se Raymond dominera Fjällräven Centers is mot toppspelare i 01-kullen – spelare ett år äldre än Raymond själv. Jag kommer nog aldrig glömma hans insats i finalen mot Ryssland när han i mångt och mycket på egen hand sköt det historiska guldet till Sverige med sitt hattrick.

LYXPROBLEM

Roger Rönnberg har med andra ord ytterligare en supertalang på sina händer. Rönnberg har handskats med sådana här exceptionella talanger förut – han gav Rasmus Dahlin stort förtroende under hans draftår ­och det med all rätt, så klart. Frågan är bara hur mycket förtroende Frölundatränaren kommer att kunna ge Raymond den här vintern?

Missförstå mig rätt här, Rönnberg ska så klart inte bara ”ge” förtroende till Raymond. Förtroende är självklart något man förtjänar. Rönnbergs uppgift är att ställa det mest konkurrenskraftiga Frölundalag han bara kan på isen för att vinna matcher åt sitt lag. De bästa ska spela – svårare än så är det egentligen inte.

Rönnberg har ett lyxproblem i den otroligt breda forwardssida som han får styra över. Johan Sundström, Ryan Lasch, Joel Lundqvist, Samuel Fagemo, Simon Hjalmarsson… Ja, Rönnberg har som synes en hel del producerande forwards till sitt förfogande. Var kommer Lucas Raymond in i den här ekvationen?

DOMINERADE I J20-LAGET

I dagsläget är Raymond en av 14 a-lagsforwards, lyckas Fagemo ta en plats i Los Angeles går han in på 13 forwards. Men jag har tyvärr lite svårt att se att han kniper en plats högt upp i laguppställningen. Han kommer så klart få chansen, det är jag helt övertygad om, men om det blir i någon större utsträckning är jag mer osäker på.

Samtidigt måste man komma ihåg att Lucas Raymond fortfarande bara är 17 år gammal. Det är lätt att glömma i sammanhanget. För fasen, grabben glider ju fortfarande runt med galler på hjälmen ytterligare en säsong. Han kommer sannolikt att matchas rätt hårt i J20-laget, men med tanke på att han mer eller mindre varvade J20-serien som 16-åring är jag lite frågande till hur det ska hjälpa hans utveckling.

I slutändan är dock allting upp till Raymond själv. Lyckas han ta steget upp till seniorhockeyn på ett bra sätt så finns det ingenting som kan stoppa honom från att göra avtryck i SHL. Lyckas han inte fullt så bra så finns alltid juniorhockeyn kvar. En utlåning till Hockeyallsvenskan? Ptja, kanske – men det är väl mer eller mindre en sanning att Raymond hade knipit en ordinarie tröja i de flesta andra SHL-klubbarna. På något vis hade det därför känts bortkastat, i brist på ett bättre ord, att han skulle lånas ut till en allsvensk klubb. Att Raymond skulle lämna Frölunda för spel i någon annan SHL klubb under säsongen känns dock… Hundra procent osannolikt.

TÅLAMOD OCH LUGN

Så, vad ska Roger Rönnberg och Frölunda göra med Raymond? Jag hoppas så klart att han ska visa att han är redo (och framförallt mogen) för spel på SHL-nivå på heltid, men det är så klart svårt att sia om. Rönnberg har som sagt suttit i den här sitsen förut när han hade Rasmus Dahlin i laget – en situation som Frölundatränaren skötte exemplariskt. Situationen var dock annorlunda vid det tillfället, då Dahlin var given på Frölundas blålinje. Just nu är Raymond inte given i Frölundas forwardsuppsättning.

Hur det än blir är jag säker på att Rönnberg gör det som är bäst, både för Raymond och för Frölunda. Att stressa fram något genombrott tjänar ingen på. Tålamod och lugn. Är Raymond redo så är han det, är han inte det så är han inte det. Säsongen är lång, mycket kan hända.

Hur som helst är jag väldigt spänd på att se Lucas Raymond på SHL-isarna i vinter. För en sak är säker – det är en mycket speciell spelare som Roger Rönnberg har till sitt förfogande den här säsongen.