Kontraktslöse backens krav – tio miljoner dollar per säsong

Efter att producerat 41 poäng på 82 matcher säsongen 2017/18 blev fjolårssäsongen ett steg tillbaka för Philadelphias ryske back Ivan Provorov. 22-åringen kom inte upp i samma nivå, varken spel- eller poängmässigt, som säsongen innan och avslutade säsongen med 26 poäng (7+19).

Provorovs entry level-kontrakt löpte ut tidigare i sommar och liksom många andra restricted free agents har Flyersbacken ännu inte skrivit på något nytt avtal inför den stundande NHL-säsongen. Nu kommer uppgifter från Columbus Dispatch-journalisten Brian Hedger att Provorov har, minst sagt, höga lönekrav.

Enligt Hedger ska Provorov och hans läger söker ett åttaårskontrakt med en lönetaksträff på hissnande tio miljoner dollar per säsong.

Also heard Provorov's camp asked for $10m cap hit, which I'm hoping/guessing was attached to an eight-year deal.



So ... #CBJ