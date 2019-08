Gårdagskvällen var sprängfylld med intressanta träningsmatcher och ikväll väntar ett par godbitar till. Jag ger er en uppsjö noteringar från försäsongen.



Jag slökollade lite på Mariestads hemmamöte med BIK Karlskoga igår (seger 2-1 för Mariestad efter straffar). Dels för att skaffa mig lite av en uppfattning om var de haussade skaraborgarna står, dels för att se tidigare Östersund-keepern Tim Juel vakta stolparna i före detta Bofors.



Juel var riktigt bra. Trygg och tät och stabil.



Mariestad befinner sig nog ungefär där de vill vara. Det såg helt okej ut även om matchen som sådan inte bjöd på så mycket mer än stökig och bökig hockey (kanske inte så mycket annat att förvänta mellan just de två lagen i och för sig).



Vill man vara lite raljant skulle man kunna säga att det såg ut som att Mariestad övat mer på straffar än på kontrollerat spel. För om det var stökigt och bökigt i spelet var det klinisk precision i straffskyttet när matchen skulle avgöras.



Lucas Jidenius, Eddie Davidsson (delikatess!) och Tobias Aronsson svarade samtliga för riktigt snygga straffavslut i nät.



Sådant där kan vara viktigt. Tränare brukar tölpigt prata om lotteri när det kommer till straffläggning, men faktum är ju att bonuspoängen kan komma att bli oerhört viktiga när tabellplaceringar ska fördelas i slutändan och att vara vassa på straffar ger ett stort plus.



* * *



Jag har ju skrivit några rader om Borlänge och dess ”kaptenslajn” tidigare. Men frågan är om inte den fjärdeline de presenterade till gårdagens träningsmöte med Grums (seger 4-2) smäller ändå lite högre.



För hör själva:



Viktor Erkapers – Rikky Hanspers – Ludwig Månegarm



Två ungtuppar (Erkapers och Månegarm) och ett lån från Skedvi/Säter (Hanspers) med originella efternamn som tillsammans klingar alldeles förträffligt.



Ärligt talat, låter det inte snarare som att det är ett gäng riddare i rustning på väg till ett blodigt tornerspel än en trio på väg ut på en Hockeyettan-is? Helt fantastiskt.



Jag tror bestämt att Riddarlajnen är född!



* * *



Mörrum har lagt ganska stora förväntningar på sina egna axlar inför kommande säsong. Dels med tunga värvningar från Finland, dels med fixstjärnan Marcus Paulssons inträde i truppen, men så här långt på försäsongen har det inte lossnat för laxarna.



0-7 i träningsmatchpremiären mot Kristianstad förbyttes i 1-4 hemma mot Nybro igår kväll.



Visst, det är bara träningsmatcher, men två raka torsk och 1-11 i målskillnad är inte direkt en drömstart på försäsongen för ett lag som behöver all hajp i ryggen de kan få.



Ende målskytt så här långt är den egna produkten Adam Ingvarsson.



* * *



En nykomling som väl i ärlighetens namn inte vet riktigt vad de ska förvänta sig av Hockeyettan och det motstånd som väntar mot ett åderlåtet dalagäng som tvingats starta om lite med en oerhört ung och orutinerad trupp.



Det är kanske inte så konstigt att det blev öppna spjäll och målkalas när Strömsbro tog emot Malung och gästerna vann med 7-6 efter förlängning.



Offensiven verkar funka. I defensiven finns det nog ett och annat att slipa på. För båda gängen.



* * *



Det blev en skaplig utskåpning när Piteå åkte till Kalix och vann med 7-0.



Noterbart från den fighten är att målsnillet Joakim Högberg svarade för tre kassar och att nye målvakten John Vestermark fick spika igen kassen och hålla nollan.



* * *



7-0 var för övrigt inte det enda stora resultatet igår. Väsby försäsongsdebuterade med ett läxa upp Enköping med 7-2 och nykomlingen Wings gjorde imponerande 5-1 på nykomlingen Eskilstuna Linden.



* * *



Att Troja/Ljungby smiskade upp ett segt och trött Herlev från Danmark med 4-1 var kanske inte så mycket att hurra över med tanke på rapporterna som kommit efter matchen. Det är oklart hur allvarligt det är men de båda trotjänarna Tobias Törnkvist och Mattias Åkesson ska visst ha lämnat skadade.



Det är inga upplyftande nyheter i Småland.



* * *



Köping besegrade Huddinge med 3-2 och jag noterar att en av Huddinge-målskyttarna var Robin Sjörén.



Ännu en spelare som väljer att byta Segeltorp mot en återkomst i Huddinge är med och känner på det alltså. Och snacka om att Talangfabriken sitter på en bred trupp i nuläget.



Till mötet med Köping lämnades Måns Krüger, Victor Andersson, Niclas Lehmann, Rasmus Dahlberg Karlsson, Martin Eklund och Adam Hansen hemma, men Huddinge kunde ändå ställa en imponerande laguppställning på isen. Imponerande djupt lag. Om nu alla blir kvar när säsongen drar igång.



När det kommer till Köping var det Johan Eek som petade in den matchavgörande pucken. Han kommer få dra ett stort lass som målskytt i vinter nu när klubben återigen blivit av med de flesta av sina spetsar under silly season. Viktigt då att han verkar få igång målskyttet direkt.



* * *



Gårdagskvällen var späckad med träningsmatcher och det blir inte sämre i afton.



Eller vad sägs om intressanta fighter som:



Nybro-Tranås

Boden-Narvik

Hudiksvall-Östersund

KRIF-Kalmar

Nyköping-Vimmerby



Flera av dem webbsänds dessutom, det är bara att välja och vraka.



* * *



Nyköping för övrigt som måste ut på ordentlig forwardsjakt sedan både Adam Thim (på rund av skada) och Jacob Tenemyr (av personliga skäl) lämnat truppen.



Det är två tilltänkta spetsspelare som inte kommer att komma till spel när pucken släpps i mitten av september. Sportchef Mälberg har en utmaning framför sig att ersätta dem.