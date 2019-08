Gabriel Karlsson är uppväxt i Borlänge, men som junior valde han bort Leksand för att istället spela med HV71. I OLD SCHOOL HOCKEY, som ni kommer kunna läsa här på hockeysverige.se på söndag, berättar han om den tuffa tiden då hans vän Stefan Liv gick bort, men även om den kanske lite oväntade vänskapen med ryssen Oleg Belov – Stefan var en i det gänget som umgicks. Vi blev inkilade i A-laget samtidigt. Taxiresan efter, dom hade klippt håret på oss och satt på oss några konstiga kläder. Det slutade med att taxichauffören slängde ut oss ur taxin. ”Pelle” Gustafsson var med och han sa till chauffören att skulle vi bli utslängda så skulle han inte få betalt. ”UUUTTT”. Vi blev utslängda mitt i stan. För oss var det perfekt annars skulle vi fått betala en sanering av taxin.– Under åren har vi stött på varandra då vi möts, men vi hade ingen daglig kontakt. Det blir så eftersom man tar lite olika vägar, men det var jäkligt tufft när beskedet kom...

"DET VAR MÅNGA TÅRAR"

Det var 7 september 2011 som Lokomotiv Jaroslavls plan kraschade strax efter start.

– Först fick jag beskedet att det var Stefans lag som kraschat. Sedan var det oklart om han hade varit med eller inte. När det gick upp att det var så blev det en chock även fast vi inte pratade dagligen. Minnen kom upp. Jag såg hans två barn, jag har själv två barn, frun… Det var många tårar.

– Andreas Andersson, han är från Falun, vi känner varandra bra och flyttade samtidigt till HV71, berättade att han varit i ishallen med Stefans pojkar efter att det hade hänt. Allt var verkligen jättejobbigt.

– Jag tycker det HV71 har med "Alltid älskad, aldrig glömd" är jättefint. Om vi även ser till det som hänt ”Tobbe Fopp” (Tobias Forsberg) så när saker händer då förenar hockeyn och man tar hand om varandra. Är det match vill alla vinna, men det finns saker som är större än en vinst eller förlust. Då sluter alla sig samman och stöttar varandra.

– Så här är idrotten över lag och, för att komma in på en samhällsfråga, därför är det viktigt att barnen får idrotta och bli en hederlig medborgare. Idrotten lär människor att ta hand om varandra samtidigt som man jobbar i grupp. Du måste få hjälp av andra. Det här formar hur du kommer vara som människa resten av livet.





Gabriel Karlsson är numera sportchef i Borlänge.Ronnie Rönnkvist





Säsongen 1998/99 tog Gabriel Karlsson plats i HV71:s A-lag. I laget fanns starka personligheter som Fredrik Stillman, Ulf Dahlén, Johan Lindbom, Esa Keskinen, David Petrasek, Per Gustafsson, Oleg Belov och så vidare.

– Det var några ”sköningar”. Innan jag flyttade till Jönköping var jag med här i Borlänge och tränade med A-laget. Jag spelade även någon match. Några i Borlänges A-lag hade lite dålig attityd och var halvtaskiga.

– När jag sedan skulle få vara med A-laget i HV71 och träna tänkte jag ”Att dom i Borlänge som är så många divisioner ner är så kaxiga, hur ska då dom här vara där några spelat i NHL, VM och vunnit SM”. Jag kom in i omklädningsrummet och efter fem minuter var det som jag inte gjort något annat än att spela i det laget. ”Pelle” Gustafsson kom fram, en underbar människa, ”kul att du ska vara med. Jag har sett att det går skitbra för dig i juniorlaget”.

– Grejen är att han förmodligen inte hade någon aning, men han visste vad han skulle säga och för mig var det helt underbart. Där var det tydligt för mig det här med ödmjukheten ”Aha, det är därför dom tagit sig så långt”. Att ta hand om unga spelare är något jag efter det tagit med mig.





NÄRA VÄN MED BELOV

En av Gabriel Karlssons närmaste vänner under tiden i HV71 var ryssen Oleg Belov.

– Jag har alltid kommit överens med utländska spelare. Jag och Belov blev ”störtpolare”. Han handlade alla kläder på Hugo Boss. Jag minns en gång då han skulle ha med mig dit. Jag kom i mjukiskläder och såg ut som en lallare. Han in där och personalen kollade på mig. Det kändes som dom precis skulle gå fram för att slänga ut mig. Då såg personalen att jag var med honom så då var det lugnt.

– En annan gång fyllde Oleg år. Jag hade varit nere på Systembolaget och köpt en liten vodkaflaska som jag satt en rosett på. Han hade något besök från Ryssland, en kille och två tjejer. När jag kom in med den här lilla vodkaflaskan ser jag att på borde i köket står det sprit i mängder, dyra grejer. Jag tänkte ”Men helvete”…

– Jag sa ”Eftersom du fyllde år köpte jag en lite present”. Han sken upp och blev så jäkla glad över presenten. Det var just tanken att jag hade tagit mig tid att skaffa en present till honom eftersom själva vodkaflaskan inte hade varit värt mycket om jag ställt den där på bordet.



Hela intervjun med Gabriel Karlsson kommer på söndag.