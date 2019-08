Efter SHL:s besked: "Detta förändrar ingenting"

Under fredagsmorgonen kom ett pressmeddelande ut som lät berätta att SHL går in med pengar för att ersätta den förlorade arbetsinkomsten för spelarna i Damkronorna. Spelarnas representant hos spelarfacket, Klara Stenberg, tycker att det är positivt. Men i nuläget förändrar det ingenting i hennes arbete.

— Jag kommer jobba på precis som vanligt och vi kommer lägga fram ett förslag framöver, berättar hon för hockeysverige.se.



Det var den 14 augusti som 43 spelare som skulle delta i ett landslagsläger gick ut i strejk. Anledningarna till det var många, men en del av det var att Svenska ishockeyförbundet inte längre ersatte spelarna för förlorad arbetsinkomst de tillfällen de var i väg med landslaget. Ifjol gick SHL in med 400 000 och förbundet med samma summa, men den överenskommelsen gällde bara i en säsong.



FRÅGAN OM ERSÄTTNING KVAR PÅ AGENDAN

Idag gick förbundet och SHL ut i ett pressmeddelande och berättade att SHL under tre år kommer skjuta till ett maxbelopp om 400 000 kronor till Damkronorna gällande förlorad arbetsförtjänst när de är iväg på landslagssamlingar. Men detta besked innebär inte att bojkotten är över. Det berättar Damkronornas representant från spelarfacket SICO för hockeysverige.se.

– Det är jättefint och bra att SHL går in som en tredje part och vill hjälpa SDHL, eftersom SDHL kanske ännu inte kan kapitalisera på sin egen liga. Detta är ett avtal mellan SHL och SIF egentligen kan man säga och vad de har reglerat i det avtalet kan inte jag uttala mig om.

– Men detta gör inte att denna frågan försvinner från ett eventuellt landslagsavtal mellan SICO och SIF.



Frågan om ersättning ligger kvar på agendan i förhandlingarna mellan SICO och förbundet.

– Ersättningen är säkrad mellan de parterna (SHL och SIF). Men vi har inte tillgång till det avtalet. Det vore konstigt om vi från SICO bara släpper den frågan vind för våg innan vi har fått se avtalet. Detta förändrar ingenting för mig och mitt arbete, jag kommer jobba på precis som vanligt och vi kommer lägga fram ett förslag framöver. Det kommer inte vara klart nästa vecka.



Hon berättar att hon jobbar på ett fullständigt avtalsförslag där det ingår fler delar som är viktiga.

– Det handlar inte bara om förlorad arbetsinkomst. Vi har försäkringar, bonusar och fler viktiga bitar som behöver få ett avtal.



BÄTTRE KÄNSLA ÄN FÖR EN VECKA SEDAN

Igår möttes representanter från Damkronorna, Svenska Ishockeyförbundet och spelarfacket Sico för första gången sedan konflikten blossade upp. Enligt förbundets generalsekreterare Tommy Boustedt lämnade han mötet med en positiv känsla.

— Det var många bra frågor från dem och jag hoppas att vi klarade av att svara på ett lika bra sätt som frågorna var konstruerade. Men enligt representanterna från Sico (spelarfacket) var de nöjda med svaren så länge, men än så länge har vi inget färdigt avtal, berättade han för SVT Sport.





Hur var din känsla efter mötet med Boustedt?

– Den var jättebra. Det var vårat första möte, men sen var det ingenting som blev påskrivet där och då. Men vi kom ändå fram till att vi ska arbeta vidare med detta och inte släppa det. Det ligger på spelarfacket nu att ta fram ett förslag på ett landslagsavtal som är mer komplett, det är inte bara den här frågan. Det är en liten del i det stora hela.



Är din känsla bättre, alltså att ni är närmare en lösning idag än din känsla för en vecka sedan?

– Det får jag säga, absolut. Men sen kan jag också säga att det som hänt under morgonen här har ju ingenting att göra med mötet igår. Det är en helt annan sak.

– Det som hände imorse är egentligen en icke-nyhet för oss på spelarfacket eftersom det inte berör vår part egentligen. Jag kommer jobba vidare med det här förslaget som jag kommer ta fram tillsammans med spelarna. Det är det som är det viktiga, att spelarna som faktiskt deltar och spelar mästerskapen, får ta del och se vad det är man avtalar om.



BLANDAR SIG INTE I

Klara Stenberg tycker att det är positivt att SHL går in med pengar. Men hon kan inte uttala sig mer om det hela då det råder sekretess runt avtalet mellan SHL och förbundet. Hon menar också att problemen är djupare än frågan om ersättningen för förlorad arbetsinkomst.

– Missförstå mig inte, det kan ju vara hur bra som helst. Jag tycker att det är jättebra att de går in och försöker hitta en lösning och vill hjälpa till. Men sen får man inte glömma att SHL också är ett företag som stärker sitt varumärke på detta viset också. Problemet är djupare än så.



Ska verkligen SHL gå in och betala, är det inte förbundets uppgift?

– Ja, det kan man ju tycka och det lägger jag inga värderingar i nuläget på. Som sagt förändrar detta ingenting i mitt arbete. Jag kommer ändå vilja ha ett framtida landslagsavtal mellan SICO och SIF, där kommer den här frågan finnas med.

– Vad de gör med det som skett här nu under morgonen, det får ju vara mellan dem. Det blandar jag mig inte i.