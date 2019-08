Fastnade i dopingkontroll - superstjärnan stängs av i fyra år

Det var i samband med att vårens VM hade tagit slut som en video började florera på nätet. En video som visade Washingtons superstjärna Jevgenij Kuznetsov i ett rum bredvid flera linor av vad som föreföll vara kokain.

Själv förnekade 27-åringen att han nyttjat droger och hävdar att videon var inspelad i samband med Stanley Cup-firandet i Las Vegas i början av sommaren 2018.

Frågan om videons härkomst har väl aldrig riktigt blivit utredd. Men nu står det klart att Kuznetsov visst nyttjat droger. I samband med en dopingkontroll under årets VM-turnering visade hans prov sig innehålla spår av vad som förefaller vara kokain.



Enligt IIHF så har inte Kuznetsov begärt något B-prov. Avstängningen gäller alla tävlingar som arrangeras av det internationella förbundet, såsom VM och OS. NHL går dock inte under IIHF:s flagg och där ska det vara fortsatt fritt fram för 27-åringen att spela.



