KLART: De går in med ekonomiskt stöd till Damkronorna

Enligt pressmeddelandet från Svenska ishockeyförbundet och SHL så kommer SHL under de tre komamnde åren gå in med ett maxbelopp på 400 000 kronor för att ersätta förlorad arbetsinkomst för Damkronorna. Samtidigt kommer förbundet att använda de återstående pengarna, 450 000 kronor, från säsongen 18/19 till att ytterligare satsa på elitutvecklingen i svensk damishockey.

— Det är mycket bra att Svenska Ishockeyförbundet, SDHL och spelarna genom SICO nu påbörjat en dialog för att hitta en lösning. För att trygga den ekonomiska ersättningen vad gäller förlorad arbetsförtjänst kommer SHL att stå för den med ett maxbelopp på 400 000 kronor per år i tre år för att parterna ska kunna hitta en struktur som håller långsiktigt, säger Anders Källström, styrelseordförande SHL, i ett pressmeddelande.



GLÄDJER LIGA-ORDFÖRANDEN

Det var den 14 augusti som 43 spelare som skulle delta i ett landslagsläger gick ut i strejk. Anledningarna till det var många, men en del av det var att Svenska ishockeyförbundet inte längre ersatte spelarna för förlorad arbetsinkomst de tillfällen de var i väg med landslaget. Ifjol gick SHL in med 400 000 och förbundet med samma summa, men den överenskommelsen gällde bara i en säsong.

Men nu går alltså SHL in med nya pengar. Något som glädjer SDHL:s ordförande Agne Bengtsson.

— Att SHL går in och skapar förutsättningarna för SDHL att kunna ersätta spelare för förlorad arbetsförtjänst när de deltar i landslagsverksamheten är positivt för svensk damhockey. Vårt avtal med SIF säkrar att vi, precis som på herrsidan, får möjligheter att själva öka det kommersiella värdet och bygga ett ökat intresse för vår egen liga är ett långsiktigt arbete. Vi är bara i början att bygga de intäktsnivåer vi vill och ska vara på. Med hjälp av SHL kan vi nu ta ansvar att ge spelarna förutsättningar att delta i landslagsverksamheten utan inkomstbortfall, säger han.

Svenska ishockeyförbundet kommer gå in med de återstående pengarna från ifjol, 450 000, för att satsa på elitutvecklingen i svensk damhockey.

— Jag är nöjd att vi hittat en lösning där spelare i Damkronorna får ersättning för förlorad arbetsförtjänst under kommande tre år, men också att det sker inom de överenskommelser vi har mellan oss och ligorna. Det återstår en del frågor i våra diskussioner med spelarna och SICO och att vi nu, mycket tack vare SHL, kan lösa upp en av de viktiga delarna om ersättning ger också goda förutsättningar för våra fortsatta diskussioner. SDHL får nu också tid och möjlighet att utveckla sina egna kommersiella rättigheter till en nivå så att spelarna och föreningarna ges ännu bättre förutsättningar, säger Anders Larsson ordförande i Svenska Ishockeyförbundet.



Som nämns ovan så är ännu inte konflikten mellan Damkronorna och förbundet löst. Men dagens besked torde vara ett stort steg på vägen.