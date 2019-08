Krossen: FBK körde över Leksand

Efter två förluster mot Zug tog Färjestad en klar seger i kväll. Leksand inkasserade dock sin tredje förlust under försäsongen, efter nederlagen mot Brynäs och Frölunda.

Färjestad vann som sagt med 5-1 i kväll. Marcus Nilsson både inledde och avslutade målskyttet för värmlänningarnas del. Han fick hjälp i målskjutandet av Johan Ryno, Linus Arnesson och den relativt okände juniorforwarden Victor Sandberg som noterade 23 poäng på 43 matcher i SuperElit förra säsongen.

Stjärnvärvningen debuterade

Leksand har släppt in fem mål i varje match under försäsongen. För Roger Melins manskap debuterade den nye stjärnslovaken Marek Hrivík dag och han gick direkt in i en toppkedja tillsammans med Mattias Ritola och Patrik Zackrisson.

Det var emellertid Filip Johanssonsom gjorde SHL-nykomlingens enda mål i kvällens storförlust.