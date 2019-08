Tidigare SHL-floppen till farmarligans farmarliga

I stort sett varenda supporter till ett SHL-lag har en relation till namnet T.J. Hensick. Under ett par år i början på 10-talet åkte han runt och sprutade in poäng i AHL och nämndes var och varannan sommar som ett drömnamn för SHL-klubbar i olika forum.

2013 kom han så till SHL och Modo. Men det blev ingen lyckad affär. Redan i januari, efter 4+11, lämnade han Europa för att flytta tillbaka till AHL.

Nu är 33-årige Hensick, som totalt gjort 588 poäng på 653 AHL-matcher, klar för ECHL-laget Toledo Walleye. Det är inte första gången han representerar klubben, forwarden anslöt nämligen till Toledo i oktober ifjol och gjorde 58 poäng på 47 matcher innan han avslutade säsongen i San José Barracuda.

Hensick draftades 2005 av Colorado och har totalt spelat 112 matcher i NHL. Senast för St. Louis säsongen 10/11.

Remember TJ Hensick? He's the guy who had 58 points in 47 games with us last season and HE'S BACK ➡️ https://t.co/i4QcgKbGUP pic.twitter.com/Hr0WKQGnW9