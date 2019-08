Växjö föll - efter 36 mardrömssekunder

Igår vände Växjö ett 1-4-underläge till seger med 5-4 mot Lukko Rauma. Idag stod de för en ny imponerande vändning men lyckades den här gången inte vinna, mot Pelicans.

Det finska laget tog snabbt kommandot och ledde med 2-0 redan efter tio minuters spel. Erik Josefsson sköt dock in Växjö i matchen, målkungen Richard Gynge vitterade, och sen kunde Brynäsvärvningen Ludvig Nilsson fullborda vändningen till 3-2.

Mardrömsminuten

Men Sam Hallams gäng lyckades inte hålla undan. Halvvägs in i den tredje perioden kom 36 mardrömssekunder för Växjö Lakers. 9:44 in i perioden kvitterade Pelicans, och 10:20 in i densamma kom också ett 4-3-mål bakom Viktor Fasth i Växjös kasse. Växjö tryckte sedan på för ett 4-4-mål, men utan resultat.

På torsdag väntar SHL-konkurrenten Rögle för Växjös del.