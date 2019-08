"Jag måste spela så bra att jag tvingar dem att ta upp mig"

22 NHL-matcher under första året i Nordamerika. Noll i fjol. Trots det går Sebastian Aho in i sista året på kontraktet med New York Islanders full av tillförsikt. Det här ska bli året när han visar att han hör hemma i NHL.

– Jag vet att jag kan spela där, säger backen till hockeysverige.se.

Det är inte bara Skellefteå AIK som håller på att göra sig redo för den stundande säsongen i Skellefteå Kraft Arena. Ett stort gäng spelare som håller till i Nordamerika till vardags tränar också inför avresan över Atlanten. Bland dessa märks forna Skellefteåspelare såsom Pierre-Édouard Bellemare, Pär Lindholm, Marcus Pettersson, Adam Larsson, Oskar Sundqvist – och Sebastian Aho.

Den sistnämnde lämnade SHL efter att ha draftats av New York Islanders 2017. Första året i Nordamerika spelade han 22 NHL-matcher för Islanders, men i fjol blev han inte uppkallad från AHL en enda gång.

Frustrerande?

Både ja och nej.

– Det blir lätt att man känner så, men jag tycker att jag har hanterat det bra på det sättet. Jag har inte gått runt och surat, säger Sebastian Aho till hockeysverige.se.

– Jag tyckte både året innan och i fjol att det gick bra när jag var uppe och testade på. Man försöker hålla förväntningarna nere, men när det går bra och klickar i AHL så hoppas man varje dag att man ska få ett samtal.

Det samtalet kom aldrig. Sebastian Aho har en förståelse för varför det inte gjorde det.

– Laget gick som tåget och hade ingen skada på backsidan. Så jag förstår hur de tänkte. Det är bara att fortsätta spela så bra man kan. Till slut får man chansen, resonerar han.

ANVÄNDE ÅTTA BACKAR PÅ HELA SÄSONGEN

Faktum är att laget bara använde sig av åtta backar på hela säsongen. Inte ens tyske veteranen Dennis Seidenberg, som sajnades sent omsider efter att ha tränat med laget under året, fick spela en enda match. Den enda backen som kallades upp från AHL var Devon Toews, samma back som Aho konkurrerat med om rollen som toppback i farmarlaget Bridgeport Sound Tigers.

– Det har stått lite mellan oss båda de här säsongerna. Nu blev han uppkallad efter 25 matcher och gjorde det skitbra. Han kom in och spelade precis som man ska spela. Det är bara att lyfta på hatten, säger Aho.

Sebastian Aho. Foto: Anton Edman



Islanders tog sig till slutspel och avancerade till andra rundan. Under det nya ledarskapet i klubben, med general managern Lou Lamoriello och coachen Barry Trotz i spetsen, gick laget från att släppa in flest mål i ligan 2017/18 till att släppa in minst antal mål i fjol.

– Det blev mycket mer strukturerat. Alla var med på samma gameplan och det syntes i spelet. Året innan var det lite mer individuellt där spelarna gjorde lite som de ville. Jag tycker det är skönare när det är mer strukturerat. Det har blivit riktigt bra med nya ledningen och coacherna, menar han och fortsätter att hylla Lamoriello och Trotz – trots att de inte gett honom chansen att spela än.

– De har vunnit titlar så de vet vad som krävs. Nu när alla fått spela ihop sig med det här systemet som de har infört tror jag att det blir ett bra år för laget.

Även i AHL har han märkt av förändringarna. Bridgeport försöker spela samma hockey som Islanders.

– Det känns tryggt på det sättet. Jag är van med det från tiden i Skellefteå, att det finns en röd tråd genom hela systemet. Då har du en trygghet när du blir uppkallad. Allt är inte nytt, utan det är bara att gå upp och köra.

Sebastian Aho gjorde sitt i AHL för att vinna klubbledningens uppmärksamhet. Tillsammans med Calle Rosén, Toronto Marlies, var han den bästa poängplockaren bland de svenska backarna i ligan. På 67 matcher noterades han för 46 poäng (9+37). Det gav en delad sjundeplats i backarnas poängliga.

Sebastian Aho. Foto: Icon Sportswire



"DET GÄLLER ATT FÅ DEM ATT FUNDERA"

Eftersom Islanders inte har gjort några nämnvärda förändringar inför den här säsongen har han samma tuffa konkurrens som i fjol.

– Det är samma backuppsättning, men jag är jäkligt taggad på att åka över på campen. Det gäller att få dem att fundera lite, försöka göra det så bra att de inte kan skicka ned mig.

Du går in på sista året på ditt kontrakt med Islanders. Känner du extra press av den anledningen?

– Nej, det känns bara inspirerande faktiskt, men jag har aldrig varit i den här situationen tidigare att jag spelat för ett kontrakt på det sättet. När jag var i Skellefteå förlängde jag alltid kontraktet i ganska tidiga skeden. Men det är mest spännande. Jag har det i egna händer. Vill jag vara kvar därborta måste jag göra avtryck och ha en bra säsong. Jag är laddad på att det ska dra i gång så att jag får stärka mina aktier.

Hur länge har du tålamod att spela i AHL?

– När man är i AHL är man bara där för att man vill få chansen att slå sig in i NHL. Sedan får man se hur länge man ger det, det får man ta år för år. Det beror på hur det känns i klubben och andra faktorer. Men det tänker jag inte på just nu, utan nu vill jag bara försöka slå sig in i laget.

Hur viktigt är det att du har de där 22 matcherna i NHL från första säsongen att luta dig emot?

– Det är en morot när man har varit uppe och fått känna att det inte är supermänniskor som spelar där, utan dödliga som resten av oss. Jag vet att jag kan spela där. Jag måste bara fortsätta göra det jag gör, jag måste spela så bra att jag tvingar dem att ta upp mig.

Hur många NHL-matcher spelar Sebastian Aho säsongen 2019/20?

– Ja du... Svårt att säga. Jag hoppas bara att jag kan få en till att börja med så att jag får visa upp mig. Får jag bara en chans så ska jag ta vara på den.