Mora uddamålsföll mot norska toppklubben

Efter dubbla förluster mot nordirländska Belfast spelade Mora säsongens första träningsmatch på hemmais under lördagen. Hemmalaget kunde dock inte bjuda publiken på någon seger, då norska Storhamar blev för svåra i Jalas Arena.

Mora fick en bra start på matchen, då Måns Carlsson kunde ge hemmalaget ledningen i den första perioden. Storhamar, som förlorade mot Västerås med hela 3–9 i onsdags, kom dock tillbaka och kunde kvittera matchen genom Phil Marinaccio i den andra perioden. Samme Marinaccio kunde sedan avgöra matchen med sitt 2–1-mål när det återstod fem och en halv minut av den tredje perioden.

Förlusten var således Moras tredje raka under försäsongen och dalaklubben jagar alltjämt sin första seger under försäsongen. Närmast för Mora väntar SCA-Cupen i Sundsvall, där man under fyra dagar ställs mot Timrå, Modo samt Björklöven.

MORA – STORHAMAR 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Mora: Måns Carlsson