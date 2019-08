Ny förlust för Juniorkronorna – blev nollade av Ryssland

Nej, det vill sig inte riktigt för det svenska juniorlandslaget som befinner sig i ryska Perm. I går åkte man på en sur 5–6-förlust mot Finland och under lördagen fick man se sig nollade av Ryssland, som kunde vinna eftermiddagens match med 1–0.

Maxim Sorkins mål i den första perioden visade sig bli matchavgörande, då svenskarna inte lyckades få hål på den ryske målvakten Amir Miftakhov. Rögleforwarden Nils Höglander hade en puck inne, men målet dömdes bort på grund av hög klubba.

I morgon väntar Tjeckien i den avslutande matchen för svenskarna.

Swedish goalie Jesper Myrenberg makes a mistake, and C Maxim Sorkin puts Russia up 1-0. #U20 pic.twitter.com/28ATlODkCr