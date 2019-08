Allsvenska stjärnan tackade nej till Frölunda - för college

– Lagkamraterna brukar skämta om att jag är den smarta, som har en utbildning, säger han i en lång intervju med hockeysverige.se.

Redan i Almtunadebuten under försäsongen smällde han in ett hattrick mot Västerås. Det har sedan blivit ytterligare ett mål för Villiam Haag som alltså redan visat att han är den målskytt ett orutinerat Uppsala-lag nog lär behöva luta sig mot under säsongen.

Tillsammans med Tobias Liljendahl och Tony Mårtensson bildar han en förstakedja som håller hög allsvensk klass.

– Jag hoppas det kan hänga i Det gör att det blir lite lättare att träna på och träna hårdare. Det ger en boost, säger Haag om den inledande målsuccén i nya klubben.

– Men det är som du säger. Vi har lite folk från ettan och ett ganska oerfaret lag. Men alla som är här är skickliga på något sätt. Alla kommer bidra med saker som alla lag behöver. Vi har kanske inte lika många allsvenska matcher som andra lag, men kvalitén finns. Vår kedja har varit med några år så vi försöker bidra med det vi kan och stötta de yngre grabbarna. Det känns ändå bra, och jag måste säga att det här är ett kul lag att spela i. Alla kör och vill ta sina roller fullt ut, säger 25-åringen.

"Inte enkelt att säga nej till Frölunda"

Villiam Haag är en av de svenskar som valt att ta flyget till USA och gå på college. Han fick spela för anrika University of Michigan, och för att gå där var han tvungen att tacka nej till Frölunda. Haag vann skytteligan i J20-serien säsongen 12/13 med 29 fullträffar på 41 matcher, och noterades för fyra A-lagsmatcher för Frölunda under två år.

– Det gick riktigt bra i mitt sista år i Frölunda. Vi hade en grym grupp med 93:orna och 94:orna och jag var, som du säger, uppe och nosade på A-laget. Men till slut gjorde jag ett val, att utbildningen var viktig för mig. Det var inte enkelt att säga nej när Frölunda bad en vara med och spela med dem, men i längden kom det ut något bra av det. Så här i efterhand var det något av det bästa jag gjort.

Villiam Haag. Foto: Bildbyrån



Hur menar du?

– På college fick jag möjlighet att spela topphockey och kombinera med utbildningen och få vara med om allt det sociala runtomkring. Jag kanske hade fått chansen i A-laget med Frölunda, men jag kanske kan få det igen ändå. Och blir det inte så, så har jag åtminstone något att falla tillbaka på. Jag har redan nu byggt upp en grund för mig själv. Jag fick ut mycket av att åka över, och ångrar det inte.

"Fler börjar få upp ögonen"

Hockeyspelare tenderar ofta att placeras in i fack som okunniga, och som att de fått saker serverade på silverfat. Villiam Haag är van att sticka ut.

– Ibland kommer det upp. Man har ju haft en hel del lagkamrater som skämtar om att man är den smarta i laget, som har en utbildning. Jag gjorde valet att tacka nej till en plats i Frölunda och det var inget enkelt beslut. För många juniorer som gör det bra och får chansen i SHL är det självklart att ta den. Men de senaste åren tycker jag man sett att det är fler som tagit steget till college. Jag säger inte att det är varken rätt eller fel, men jag försöker alltid förklara min upplevelse och berätta hur bra den var, så det är roligt att se att andra också tar den vägen.

– Sen vet jag väl inte om jag känner mig annorlunda eller att jag är på ett annat sätt mot andra hockeyspelare heller. Men det är kul att se skillnaden hos fler spelare nu. Det märks att folk kanske vill plugga lite på sidan om och att de är medvetna om att alla inte kommer bli stjärnor och tjäna miljoner. För några år sedan fokuserade alla bara på hockeyn. Det är som att fler börjar få upp ögonen för att det går att kombinera med studier.

Jonathan Dahlén och Villiam Haag i en duell.



När du blickar tillbaka på det, vad har det gett dig att gå på college i fyra år?

– I efterhand har jag känt en stolthet över vilken person jag är, och att jag vuxit in i mig själv på något sätt. När jag klarade av att ta den väg jag gjorde så kunde jag sen visa att det går att kombinera en elitsatsning med skolan, även om det inte är så enkelt i Sverige. Det är något jag är stolt över nu, över att jag klarade av det.

Hoppades på AHL-spel

Fanns det någon förhoppning om att bli kvar i Nordamerika och göra karriär där?

– Ja, självklart. Du spelar matcher inför massor av publik och scouter, så det är klart drömmen finns att man ska få chansen att få chansen i en storliga där borta. Men för mig blev situationen att jag märkte att jag inte skulle få något erbjudande från AHL eller så. I stället för att åka och spela i East Coast (ECHL) kände jag att jag lika gärna kunde spela i HockeyAllsvenskan som ändå är en riktigt bra liga i Europa, och ta nästa steg där. Jag var i USA i fyra år och hade jag fått möjligheten att få spela i AHL så kanske det hade varit intressant att stanna. Men den chansen kom inte, så då valde jag att komma hem och ta nya tag.

Nu gör Villiam Haag sitt tredje år i Sverige. Han inledde i Vita Hästen där det blev 8+7 på 38 matcher. Förra säsongen kom genombrottet som senior, då Haag sköt 15 mål i Pantern. Den kommande säsongen blir det alltså spel i Almtuna.

Var det svårt att komma hem och spela i Sverige igen, efter att ha varit borta i fyra år?

– Svårt vet jag inte, men det var såklart annorlunda hockey jämfört med hur det var i college. Det är svårt att förklara skillnaderna, men collegeligan är en av de bästa ligorna som finns som ligger på gränsen mellan junior- och seniorhockeyn. Man spelar mot toppspelare som går direkt in i NHL sen och jag lärde mig saker där borta som jag tagit med mig till Sverige och hoppas kunna sprida vidare till mina lagkompisar. Men det är ett annat tänk, så det tog ett tag att anpassa sig till svensk hockey igen. Samtidigt har jag alltid vetat vilken spelare jag är, så jag har bara väntat på att få utlopp för det.

"Skönt att få en bekräftelse"

Det stora lyftet kom som sagt förra säsongen och Villiam Haag ser flera anledningar till den succéartade tid han hade i IK Pantern.

– Dels handlar det om förtroende. I början fick jag inte spela så mycket som jag ville, men som jag var inne på tidigare så har jag alltid vetat vad jag är kapabel till. Det visste jag i Hästen också, men ibland får man inte till det ändå. Då får man kämpa och jobba hårt och bidra så mycket som man kan ändå. Som jag var inne på i början så får man en boost och ett självförtroendelyft när det ramlar in lite mål och poäng också, och jag hade lite tur att det fortsatte flyta på. Sen handlar det om att få den speltid man behöver för att kunna bidra med poäng också.

– Det var ett roligt år och det var skönt att få en bekräftelse på att "Det är den här kvalitén man håller".

Villiam Haag gjorde 15 mål under förra säsongen. Foto: Bildbyrån.



Alla vet ju vad som hände med Pantern efter säsongen. Klubben tvingades dra sig ur HockeyAllsvenskan och ansökte sedermera om konkurs. Men oroligheterna utanför isen påverkade inte spelarna i laget, säger Haag.

– Nej, det var inte så svårt att fokusera på att prestera. Det mesta som hände kom ju under slutet av säsongen, och efter den. Personerna i klubben var ganska öppna mot oss spelare och sa att om det skulle dyka upp något så skulle vi få veta det först. Det var något möte när någon möjlig finansiär var nere och hälsade på alla spelare, men det var inte så mycket mer än så. Klubben ville att vi spelare skulle kunna fokusera på vårt. Och styrelsen och organisationen gjorde allt de kunde för att rädda laget, så all heder till dem. Jag hade det hur bra som helst där och trivdes verkligen bra, så det är skittråkigt att det blev som det blev. Men de kommer nog studsa tillbaka!

Imponeras av Almtuna

I stället hamnade han alltså i Almtuna, som ju var den klubb som tog över Malmölagets plats i HockeyAllsvenskan.

– På ett sätt tror jag Almtuna som förening var förberedda för Hockeyettan men när allt dök upp med Pantern hade de nog ändå i åtanke att det kunde bli Allsvenskan igen. Jag tycker de gjorde ett bra jobb med de förutsättningar de hade, både med sponsorer och med de spelare det värvat. De verkade förberedda för båda serierna, så det känns bra.

Vilka är dina personliga mål med säsongen?

– Jag vill bidra med det jag kan bidra med. Oavsett om det är mål eller tacklingar, eller vad det kan vara. Jag vill vara här och nu och ge allt jag kan för Almtuna, och förhoppningsvis är det något som bidrar till att jag kan fortsätta spela på en bra nivå. Antingen i Almtuna eller någon annanstans.

– Det känns inspirerande, för det här blir som en nystart på hela föreningen. Det är kul att få vara med på den resan. Många tippar oss långt ned i tabellen och vi vill motbevisa alla, avslutar Villiam Haag.