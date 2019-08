Efter 775 NHL-matcher – tuffingen skriver AHL-kontrakt

Cody McLeod, 35, presenterades i dag av Iowa Wild i AHL, Minnesota Wilds farmarlag. Forwarden, med 1628 utvisningsminuter under NHL-karriären, sajnas av AHL-klubben efter att ha spelat 38 matcher med New York Rangers och Nashville predators under fjolåret.

McLeod draftades aldrig utan hamnade i NHL efter att ha sajnats av Colorado Avalanche som unrestricted free agent inför säsongen 2007/08. Han tillbringade nästan tio säsonger med Avalanche innan han trejdades till Nashville 2017. Sedan dess har han även hunnit representera New York Rangers.

McLeod gjorde som bäst 15 mål och 20 poäng för Avalanche under säsongen 2008/09.

Besöket i AHL blir hans första sedan han kom till Colorados organisation 2007.