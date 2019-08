”Måste påminna mig själv om att jag spelar hockey för att det är kul”

Lite från ingenstans slog sig den då 17-årige Filip Johansson in på Leksands blålinje med dunder och brak under säsongen 2017/18. Fagerstasonens insatser för dalaklubben imponerade så pass mycket på Minnesota Wild att NHL-klubben, något oväntat, valde att lägga beslag på honom redan i förstarundan av förra sommarens draft.

Med tanke på framgångarna – och den höga draftpositionen – var förväntningarna höga på Johansson inför den gångna säsongen. Trots att Leksand lyckades säkra en plats i SHL blev säsongen inte alls vad Johansson hade tänkt sig på det personliga planet.

– Jag är väl inte helt nöjd med min prestation förra säsongen. Jag tycker ändå att jag spelade upp mig under andra delen av åren, men det var en lärorik säsong på många sätt. Det var min första ”riktiga” a-lagssäsong, eller vad man ska säga, där jag var med redan från start, säger Johansson till hockeysverige.se.

– Det var mycket nytt. Jag har ju spelat hockey förut, men det blir en helt annan grej när man kommer upp i a-laget. Som jag sade är jag kanske inte nöjd med min fjolårssäsong överlag, men samtidigt finns det mycket jag lärde mig under säsongen som jag kan ta med mig framöver.

Vilka är de största lärdomarna du tagit med dig?

– Det är mycket den mentala biten, att jobba med sig själv. Jag kan vara lite hård med mig själv ibland, och att kunna hantera den biten har jag blivit bättre på. Samtidigt som det är viktigt att veta vad man ska förbättra är det också viktigt att se de bra grejerna man gör ute på isen. Det är väldigt tajt mellan matcherna, i alla fall om man jämför med juniorserien, så att återhämta sig både mentalt och fysiskt är något jag blivit bättre på.

– Rent hockeymässigt har jag lärt mig att man blir betydligt hårdare straffad för de misstag man gör. Det var väl saker jag inte riktigt tänkte på när jag kom upp i a-laget, utan det fick man lära sig den hårda vägen, kan man säga.

"DET BLIR BARA EN BELASTNING"

Johansson valdes som sagt tidigt av Minnesota i förra sommarens draft, som 24:e spelare totalt, och 19-åringen medger att han kände av pressen som det medförde.

– Det är klart att det kom med lite press att bli vald så tidigt, men det var jag också med på. Samtidigt är det ingenting jag kan lägga fokus på, förväntningar finns och vill man nå långt blir det ännu mer förväntningar, men det har jag egentligen inga problem med.

– Mitt problem har varit att jag varit för hård mot mig själv. Ibland måste jag tänka att jag i grund och botten spelar hockey för att det är kul. Det var därför jag började spela en gång i tiden. Man kan inte tänka allt för mycket på press och förväntningar, det blir bara en belastning.

I en intervju på Wilds hemsida pratade klubbens utvecklingscoach Brad Bombardir om Johanssons höga krav på sig själv. Enligt honom har Johansson alla verktyg som krävs för att ta sig till NHL, men att de höga förväntningarna som 19-åringen haft på sig själv också stjälpt honom.

– Ibland har det blivit tufft för honom. Jag vill inte att han ska känna pressen, jag vill att han ska känna att han är en bra hockeyspelare och att när han är en väldigt kapabel spelare när han är på isen, säger Bombardir.

Minnesota har tålamod med Filip Johansson.



"MINNESOTA HAR VARIT JÄTTEBRA MOT MIG"

Johansson är inne på samma spår som Bombardir.

– Så har det varit. Sedan är det väl i grunden positivt att man ställer krav på sig själv. Det är ändå ett tecken på att man vill bli bättre och att man hela tiden vill mer. Men samtidigt gäller det att hålla det på en bra nivå, man måste också se det man gör bra och inte bara tänka på det man gjort sämre. Det gäller att ha en bra mix och man måste våga slå sig själv lite för bröstet om man gjort en bra match.

– Jag har höga krav på mig själv, men det är något jag lärt mig att hantera det på ett bättre sätt nu än tidigare.

Det mentala aspekten är en väldigt stor del av sporten. Hur jobbar du med den delen?

– Jag jobbar inte med någon mental tränare just nu, men jag vet att det börjar bli väldigt vanligt inom hockeyn att spelare har någon som man kan bolla med. Jag själv försöker ändra mitt tankesätt, både under matcherna om jag gjort något misstag, men även efter matcherna. Jag vill inte grubbla för mycket. Jag försöker styra mina tankar åt andra hållet, att istället se positivt på grejer och inte bara vara missnöjd.

Bombardir berättade i samma intervju att klubben har tålamod för Leksandstalangen. Klubben har ingen bestämd tidsplan för när Johansson förväntas vara mogen för NHL-spel, något som backen själv uppskattar.

– Minnesota har varit jättebra mot mig ända sedan de valde mig. Vi har bra kontakt med varandra och de är och kollar på matcher då och då. Men det har aldrig varit så att de stressat på mig över att ta nästa steg, utan de har funnits med som ett stöd vid sidan av.

– Det känns jätteskönt att jag har det så, att det liksom inte finns någon strikt tidsplan och att det inte är någon brådska. Jag kan i lugn och ro leva här och nu och ta mina kliv sakta men säkert, utan att känna någon stress och press från deras håll.

SPRÄCKT SÄSONGENS MÅLNOLLA

Med en rad lärdomar från det tuffa fjolåret är det en revanschsugen Filip Johansson som tar sig an säsongen 2019/20. Leksand har fått en tuff start på försäsongen och under förra veckan förlorade nykomlingen mot både Frölunda (2–5) och Färjestad (1–5) i försäsongsturneringen i Strömstad.

– Det var två tuffa matcher. Resultatet gick väl inte riktigt som vi hade önskat, men även om det låter lite klyschigt så är det trots allt försäsong och resultaten är inte det viktigaste. För vår del var det viktigt att få känna på två riktigt bra lag så vi är med på vad som komma skall.

– Vi tar med oss ett par grejer som vi kan förbättra och fortsätta jobba med. Förmodligen har vi blivit mycket klokare efter de här matcherna.

Johansson blev Leksands enda målskytt i förlustmatchen mot Färjestad när han i slutskedet av den första perioden kunde pricka in 1–1-pucken bakom Arvid Holm.

– Precis som laget finns det saker som kan bli bättre och det finns saker som är ganska bra redan nu. Det är tidigt på säsongen och allting klickar väl inte riktigt än, men det har varit en okej start, helt klart.

Sedan barmarksträningen drog igång i våras har Johansson jobbat hårt på att bli starkare för att klara av omställningen från Hockeyallsvenskan till SHL.

– Det är vuxna män som jag ställs mot därute på isen, så jag behöver bygga på mig. Men jag känner mig starkare. Bara under de matcher vi hunnit spela hittills så känns det redan bättre. Det är mycket kamper och jag känner redan nu att jag tagit kliv där. Det tror jag kommer hjälpa mitt defensiva spel mycket, att kunna vinna dueller framför mål och nere i sarghörnen.

"EN STOR ÄRA"

Spelmässigt siktar 19-åringen på att hitta en stabilitet i sitt spel som kanske inte riktigt fanns där under fjolåret.

– Jag vill bli mer delaktig i offensiven och följa med lite mer i anfallen. Sedan är den defensiva delen alltid viktig, och där jobbar jag hårt för att bli jämnare. Jag vill höja lägstanivån och inte ha de här höga topparna och djupa dalarna, utan i stället vara mer jämn i mitt spel och hitta av topparna så ofta det går.

Filip Johansson kommer att kriga för en plats i Leksand.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Leksands general manager Thomas Johansson har värvat friskt under våren och sommaren, där namn som Patrik Zackrisson, Spencer Abbott, Johan Fransson och Jonas Ahnelöv sticker ut. Just nu har laget nio backar under a-lagskontrakt, vilket innebär att konkurrensen om istid är stenhård på dalalagets blålinje.

– Alla vill så klart spela, så för egen del ska till att börja med göra mitt bästa för att ta en plats, sedan får man se hur långt det räcker.

– Sedan kommer det väl skador och sånt, så chanser kommer förmodligen att komma hur som helst. Det kommer att bli väldigt kul. Det är en stor ära att få vara med Leksand i en SHL-trupp, så det känns väldigt bra. Vi har kommit ihop väldigt bra som lag redan nu.

Vilka förväntningar är rimliga att ha på Leksand den kommande säsongen?

– Jag vet inte riktigt vad allt folk utifrån säger och tycker, men jag själv känner att en topp 10-placering är ett fullt rimligt mål för oss. Man har känt under försäsongen att det verkligen är ett snäpp till och det är mycket som ska fungera för att det ska lyckas. Men jag känner själv att vi har materialet för det, vi har värvat in lite rutin samtidigt som jag tycker att vi har en bra mix mellan äldre och yngre.

– Kan vi få ihop det bra tror jag verkligen att vi kan hamna på en play in-plats. Samtidigt ska man väl inte spekulera allt för mycket, jag tycker inte om att göra det… Jag tar match för match, sedan får man se hur långt det räcker.

DRÖMMER OM JVM – LEVER I NUET

Efter att han blivit petad från fjolårets JVM-trupp är så klart turneringen i Tjeckien ett av Filip Johanssons stora mål för säsongen 2019/20.

– Det blir en tuff utmaning, precis som förra året. Då blev det ingenting, och bara för att jag var med nu i sommar betyder inte det något speciellt. Det finns ingen JVM-trupp uttagen nu, utan det handlar om att göra det bra under hösten och först och främst ta en plats i truppen till turneringen som är i november.

– Allt är ovisst just nu, och det är upp till mig att ta en plats. Då måste jag prestera under hösten, men det är dumt att kolla för långt fram och tänka ”nu är det den här uttagningen, nu ska jag ta plats här” och så vidare. Det är bättre att ta en dag i taget egentligen, det är lite tråkigt att säga så men det är faktiskt så det är. Man kan inte tänka för långt fram, utan man får ta varje dag som den kommer, lite.

Filip Johansson tar en dag i taget.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



En dag i taget, ja.

Lite så skulle man kunna beskriva Fagerstasonens livsfilosofi. 19-åringen gillar att ha fokus på nuet och inte sväva iväg i tankarna kring framtiden.

Det blir bäst så, resonerar han.

– Ska man bara tänka på uttagningar hit och dit blir man nog bara stressad, det blir jag i alla fall. Det är bättre att bara försöka leva i nuet och sedan får man se hur långt det räcker. Det är dumt att ha för mycket i huvudet, då överlever man knappt nuet och då blir det inte heller det man gör på isen något bra, vilket i slutändan förmodligen leder till att det går dåligt…

– Det är klart att det är en dröm att ta en plats i ett JVM-lag och att få spela SHL-hockey med Leksand, men för att göra det måste jag prestera varje dag och det är det jag försöker göra genom att leva i nuet.