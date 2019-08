McDavid har fortfarande inte gått på is – vill ta det försiktigt efter skadan

Det var i Edmonton Oilers sista grundseriematch den 7 april som olyckan var framme. I den andra perioden drev Connor McDavid in mot motståndarkassen när Mark Giordano fick omkull honom med sin klubba. Oilers-kaptenen brakade rakt in i kassen och skadade knäet.

Snart fem månader senare håller 22-åringen fortfarande på att rehabilitera sig. Vid den här tiden varje sommar brukar McDavid kliva ut på isen med flera andra NHL-spelare under Biosteel Camp på University of Toronto. Men den här gången kommer han inte att vara med där.

– Jag gör bra framsteg, framsteg varje dag, sade han till TSN under måndagen.

– Jag kommer att arbeta hårt för att ta mig till träningslägret och fokusera på det. Den här försäsongen har varit annorlunda med allt fokus på rehab. Det har tagit tid, men det går bra.

"VILL INTE KOMMA TILLBAKA FÖR HASTIGT"

Skadan, som tvingade Connor McDavid att tacka nej till VM-spel i Slovakien, kom efter hans hittills mest produktiva säsong i NHL-karriären. Kanadensaren stod för 116 poäng och var med det näst bäst i hela ligan efter Tampa Bay Lightnings ryska stjärna Nikita Kutjerov. Trots det missade Edmonton Oilers slutspelet med bred marginal för andra säsongen i följd.

Han säger att han kommer att fortsätta vara försiktig för att se till att han är hundra procent återställd när det väl är dags att ta isen i besittning.

– Allt är på väg åt rätt håll, men i slutändan vill man inte komma tillbaka för hastigt. Man vill se till att allt har läkt ordentligt så att man inte skadar sig igen. Men jag är inte orolig för det, säger han.

NHL-lagens träningsläger drar i gång i mitten av nästa månad.