SSK-talangen går i ikoniske farbrorns fotspår: "Fått höra några roliga historier"

Farbor Glenn "Glenna" Johansson har tröjan upphissad i taket i Scaniarinken. Nu är det brorsonen Loke Johanssons tur att skapa sig ett eget namn i Södertälje. 18-åringen känner dock ingen press bara för att hans farbror är en ikon i klubben.

– Jag är ingen person som känner press utan tar mycket som det kommer. Exempelvis nu då jag fått spela med a-laget. Jag har aldrig haft förväntningar på att gå upp dit, säger Johansson till hockeysverige.se.



SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Från mitten av 1970-talet och under i princip hela 1980-talet charmade Glenn Johansson oss hockeyälskare. Under nästan hela sin karriär spelade ”Glenna” för Södertälje SK. Det blev även en säsong i Djurgården. Dessutom avslutade han karriären med spel i Viking från Stavanger och Tyringe. I juli 2014 nåddes vi av beskedet att Glenn Johansson somnat in.

Nu är det istället hans brorson, Loke Johansson, som ska ta klivet in i hockeyeliten, uppväxt i både Södertälje och Tullinge.

– Första gången jag var på Brantbrink (Idrottsplatsen i Tullinge) var jag runt tio år, alltså ganska sent, berättar Loke Johansson då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Scaniarinken.

– Jag spelade även fotboll med klasskamraterna i Tullinge, men när det drog ihop sig och jag skulle välja hockeyn eller fotbollen blev det hockey.

– Varför det blev hockey? Jag är ju uppvuxen här (Scaniarinken) eftersom pappa (Ola Johansson) jobbade här, men även min farbror och nästan hela släkten. Det har varit mycket hockey så det var naturligt att det blev mitt val.

"HAR SETT NÅGRA VIDEOS MED HONOM"

Pappa Ola Johansson spelade även han hockey, men inte i Elitserien.

– Han spelade inte på så hög nivå, bara lite grann i IK Tälje. Däremot var han ungdomsansvarig en tid här i Södertälje.

Givetvis var Glenn Johansson en inspirationskälla för SSK-junioren.

– Ja, såklart. Jag är uppvuxen med att veta om hans historia. Dessutom var det SSK mesta delen av hans karriär. När han fick sin tröja hissad här förstod jag verkligen hur stor han har varit.

Var du på plats i Scaniarinken då?

– Ja, men då var jag rätt ung och förstod nog inte så jättemycket just då. Klart att han är en förebild, men också det här med en fullsatt Scaniarinken då hans tröja hissades det var speciellt.

– Jag har sett några videos med honom. Bland annat från SM-finalerna mot Djurgården. Han var skicklig med pucken, men jag har också fått höra några roliga historier om att han inte vågade täcka skott, så det var mycket charm också, berättar Glenn Johanssons brorsbarn med ett leende.

Med tanke på den ikon han är här i Södertälje, har du hunnit känna av någon press eller förväntningar på din prestation av just den anledningen?

– Jag är ingen person som känner press utan tar mycket som det kommer. Exempelvis nu då jag fått spela med a-laget. Jag har aldrig haft förväntningar på att gå upp dit. Får jag chansen så är det bara att ta den.

– Förväntningar, det skulle i så fall vara mer utifrån, men jag tror inte att det är någon som tycker att jag måste bli något bara för att min släkting gått den vägen.

Du har inte fått höra något på isen att du liknar Glenn Johansson i spelet?

– Det är mer om jag lagt ett schysst pass…, skrattar Loke Johansson.

Glenn "Glenna" Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist



FIN UTVECKLINGSKURVA

Det var den 5:e juli 2014 som beskedet kom att Glenn Johansson gått ur tiden. En sorgens dag som Loke Johansson aldrig kommer att glömma.

– Det var lite overkligt. Jag kommer ihåg att jag skulle till Gröna Lund samma dag. På morgonen var jag jätteledsen, men vi åkte ändå till Gröna Lund. Även om det var jobbigt så hade jag något annat att tänka på och göra så jag inte bara hade att han gått bort i huvudet.

– När det sedan verkligen föll in hos mig att han gått bort var det verkligen jobbigt.

Trots att Loke Johansson bara är 18 år har det varit en del klubbyten och karriären. Från Tullinge till Södertälje. Efter det till Huddinge och inför förra säsongen åter i Södertälje.

– I samband med hockeygymnasiet och intagningen blev det en del oklarheter i kommunikationen. Då skrev jag på för Huddinge. Jag gjorde det bra där, men sedan öppnade sig en möjlighet här att kunna komma tillbaka. Trots allt känner jag alla här och då blev det ganska naturligt att gå hit igen.

Förra säsongen tillhörde Loke Johansson i första hand J18-laget. På 45 matcher i det laget svarade han för sju mål och totalt 36 poäng.

– I J18 Elit gick det ganska bra. Vi kom topp fem, vilket var målet för att få bästa matcherna och motståndet.

– För min del var det ändå mycket upp och ner. Det är påkopplat rent naturligt att i vissa matcher är man bättre och andra mindre bra. Sedan går det i svackor med självförtroende och allt sådant. Sett över hela säsongen är jag ändå nöjd.

Du hade en fin utvecklingskurva förra säsongen, känner du själv att du utvecklades mycket?

– Ja, det kände jag. Sedan U16-tiden, och när jag gick upp i J18, känner jag att det gått framåt. Speciellt den här sommaren har det gått riktigt bra och utvecklingen gått uppåt.

Vad har du gjort den här sommaren som gjort att du tagit ännu större kliv i din utveckling?

– Att fokusera på fysen. Jag är inte den bästa fysiskt, men jag har ändå byggt upp en grundstyrka.

Behöver du lägga på dig några kilo (183 cm/68kg enligt eliteprospects.com)?

– Klart att jag vill lägga på mig. Samtidigt kan det vara både för och nackdelar. Mina fördelar i spelet är kanske att vara smart och inte behöva gå in på kropp, gå in lite smartare i närkamperna.

– Självklart måste jag även lägga på mig tyngd, vilket jag om inte annat känt när jag varit med i A-laget. Det fysiska kommer in rejält då.

Loke Johansson med farbror "Glennas" vepa i bakgrunden.Foto: Ronnie Rönnkvist



A-LAGSDEBUTERADE I 08-DERBYT

18-åringen från Tullinge har redan fått chansen att träna med Södertäljes a-lag under senaste veckorna.

– Det har varit kul att få den chansen. När jag fick den var det bara att köra på och då matchen mot AIK kom var det bara att bita i.

Förra säsongen spelade Loke Johansson bara en match i J20-laget och nu är han alltså med i a-laget. Det har med andra ord blivit ett stort steg på en väldigt kort tid.

– Det har i princip gått i ett från säsongsstarten, men det har också med tillfälligheter att göra, skador och så vidare. Sedan handlar det om att ta vara på chansen när jag får den. Det har varit kul att få den här möjligheten och att bli sedd.

I torsdags fick den spelskickliga SSK-junioren chansen i en träningsmatch mot AIK i Vilundahallen i Upplands-Väsby.

– Det gick ändå helt okej. Jag gjorde ingen toppmatch, men det hade nog ingen förväntat sig då det var första matchen. Det var ändå skönt att komma in och känna hur det verkligen är att spela match på den nivån. Jag kände skillnaden i det taktiska, fysiska, men även skicklighetsmässigt.

Var det inga större problem att hänga med i den fart som är på den nivån?

– Klart att det gick fort där ute, men jag tycker ändå att jag hängde med rätt bra. Vi var en hel juniorkedja och med tanke på dom förutsättningarna tycker jag det fungerade helt okej även om vi inte producerade något framåt.

Hur gick tankarna då coachen, Ulf Lundberg, berättade att du skulle spela mot AIK?

– När jag var uppe och tränade med a-laget hade jag det på känn eftersom dom behövde en på centerplats. Jag kände att det kanske skulle ske, men annars var det inget speciellt.

Den fysiska biten i matchen, hur upplevde du den?

– En tackling i a-laget kontra J20, det smäller på rätt bra om jag jämför så. Det är mer rejält i a-laget. Sedan finns det så mycket småknep, vilket jag inte tänkt på innan.

Tänker du på något speciellt där?

– Om jag ska forechecka kan det komma en klubba som saktar ner mig och så vidare. Alltid är det något. Det har med rutin att göra.

Loke Johansson.Foto: Ronnie Rönnkvist



"BETYDER JÄTTEMYCKET"

Givetvis har det betytt mycket för Loke Johanssons självförtroende att just få chansen att redan som 18-åring spela en match med a-laget.

– Det betyder jättemycket. Man vet att man är med där uppe och slåss om någonting. Det bevisar att jag gjort något bra och då ökar självförtroendet rent naturligt.

– Mina förväntningar den här säsongen är annars att få mycket speltid i J20, göra det jag är bra och få spela ut. Jag är inte färdigutvecklad bara för att jag spelat en a-lagsmatch. Det är bara att köra på och verkligen ta vara på tiden jag får spela.

Finns Juniorlandslaget med i tankarna?

– Det hade varit en ära att spela i landslaget, men det är inget jag direkt strävar efter, avslutar Loke Johansson.