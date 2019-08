Guldhjälte i våras – nu står han på gränsen till att skriva SHL-historia

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)Champions Hockey League känns inte bara som Frölundas turnering. Det är på många sätt även Ryan Lasch s turnering. Göteborgslaget har vunnit mästerskapet tre av de fem gånger som turneringen spelats och Lasch har varit poängkung två av gångerna.Tittar man över turneringen totalt sett är 32-åringen från Kalifornien överlägsen ett poängmässigt med sina 69 poäng på 47 matcher. Radarpartnern Joel Lundqvist är tvåa – 26 poäng (!) bakom Lasch.Men det är inte bara i stundande CHL som Ryan Laschs dominans märks av. I SHL har den kreative amerikanen och satt sina spår sedan han anlände till Sverige för spel i Södertälje 2010. Efter två SM-guld och två poängligatitlar står han på gränsen till att bli historisk under säsongen 2018/19.Lasch är nämligen bara två poäng efter Brynäs legendar Tom Bissett i tidernas poängliga. När han passerar landsmannen blir han den poängrikaste nordmamerikanen i svenska högstaligans historia.

– Jaså? Jag hade ingen aning om det, skrattar Lasch när hockeysverige.se träffar honom under Champions Hockey Leagues upptaktsträff vid Globen i Stockholm.

– Jag håller inte koll på den sortens statistik, åtminstone inte min egen statistik. Men det är riktigt häftigt nu när du säger det.

"VILL VARA KILLEN LAGET FÖRLITAR SIG PÅ"

Lasch har samlat ihop 241 poäng på 277 matcher med SSK, Växjö och Frölunda. Bissett gjorde 243 poäng på 243 poäng på 280 matcher.

– Vad poäng betyder för mig? Det betyder mest att jag gör mitt jobb. Det är därför jag är här. Och om jag gör mitt jobb och sätter mina lagkamrater i en position där vi kan vinna då gör det mig upprymd, ler Frölundastjärnan.

– Jag vill vara killen som laget kan förlita sig på, men det handlar också om att ha ett framgångsrikt lag. Det krävs bra lagkamrater. Jag har spelat i rätt bra lag under min tid i Sverige så det är därför jag har den här möjligheten (att ta över rekordet). Jag antar att det finns en del hungriga killar bakom mig också som kommer närmare (skratt).

Fredrik Sjöström.Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen



För Frölundas del kan Laschs betydelsen inte underskattas. Han kom ursprungligen till klubben från finska TPS Åbo under säsongen 2014/15, vann SM-guld med göteborgarna 2016 innan han drog till Schweiz och blev mästare med Bern året därpå. 2017 återvände han och går nu in på sin femte säsong med klubben.

– För mig är han en unik spelare, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström om stjärnan.

– Hans spelintelligens, spelsinne och driv, framför allt. Han vill vinna matcher såklart, men han vill också leverera i de här matcherna. Det är kul att titta på honom i de här gruppspelsmatcherna i CHL. Han går verkligen in för att leverera. Det är en jäkla styrka som han besitter.

Att Ryan Lasch är lite kort i rocken med sina 170 centimeter är Frölundas stora lycka, tror Sjöström.

– Hade han varit längre tror jag säkert att han hade spelat i NHL. Han har en otroligt spetsegenskap och det får han såklart cred för, men jag tycker nästan ibland att han skulle kunna spela i en bättre liga.

KRITISERADES

Under karriären har Ryan Lasch då och då anklagats för att inte leverera tillräckligt bra i slutspel. 19 poäng på 16 matcher och Stefan Liv Memorial Trophy, som han fick som slutspelets mest värdefulla spelare i våras, tystade de sista kritikerna en gång för alla.

– Jag har också hört det där att han inte skulle vara bra i slutspel, men jag skulle hävda den absoluta motsatsen. Vår erfarenhet är att han kliver fram när det gäller som mest. Något slutspel har han kanske haft där han var mindre bra, men det tror jag inte att han är ensam om. Vi känner en jäkla tilltro till honom och vad han bidrar med. Och han gillar den pressen, säger Sjöström.



Pressen finns där den här säsongen också. Frölunda går in 2019/20 som regerande CHL-mästare och svenska mästare.

– Det blir inte lätt att återupprepa sådana bedrifter, men vi har fått sommaren på oss att återhämta oss. Det här är något vi älskar att göra. Då finns det inga ursäkter. Vi har vunnit och vi vill vinna igen, säger Ryan Lasch utan tvekan.

Ryan Lasch i Södertäljes tröja 2010.Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



Det har gått nio år sedan han kom till Sverige för första gången och han är på väg att skriva in sig i hockeyhistorien som den kanske bästa nordamerikanska importen genom tiderna. Men det är i första hand i Sverige som gjort att han har gjort så många säsonger i just SHL.

– Nej, jag skulle faktiskt inte säga att Sverige är anledningen till det. Det är snarare Frölunda, säger han.

– Jag kan ärligt talat säga att jag inte skulle vilja spela någon annanstans i Sverige. Det beror på att organisationen behandlar oss så väl och hur framgångsrika vi har varit. Vi har ett bra lag på isen varje säsong och en chans att vinna varje år. Sedan tycker jag att vi har den bästa staden i Sverige, sättet de behandlar och stöttar oss är fantastiskt. Det är den största faktorn för mig. Göteborg känns som vårt andra hem nu.

Har du andra drömmar än att vinna saker med Frölunda? Ditt kontrakt går ju ut efter säsongen.

– Jag har inte tänkt på det. Jag är mer en kille som lever i nuet. Vi får se när den dagen kommer vad jag beslutar mig för att göra och vilken riktning jag och min fru vill ta. Det är oklart nu.