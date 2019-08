Legendarens sågning: "Aldrig haft vad som krävs"

– I Edmonton behövs det något mer, skriver han på twitter.

1985 till 1993 var Esa Tikkanen en stor profil i Edmonton Oilers. Han vann under karriären fem Stanley Cup-titlar, fyra av dem med Oilers, och gjorde som bäst 78 poäng under en säsong.

En som haft det tuffare är Jesse Puljujärvi som inte blivit vad Edmonton hoppades på när han draftades redan som fjärde spelare. Puljujärvi vill bort från klubben och skrev igår på ett kontrakt med Kärpät, med en NHL-klausul som gör att han kan lämna för NHL-spel innan den första december.

Esa Tikkanen går nu till vad som kan liknas vid en attack mot sin landsman. På twitter är han kritisk mot 21-åringen.

– Puljujärvi har aldrig haft vad som krävts för att lyckas i Oilers. Han är en väldigt skicklig spelare men i Edmonton behövs det helt enkelt något mer. Tro mig, jag vet. Men jag önskar all lycka till Jesse. Han gör nästa Liiga-säsong väldigt intressant.

Det blev 630 poäng på 866 NHL-matcher för Esa Tikkanen.

Puljujärvi never really had what it takes to make it in #Oilers. He is a very skilled player but in Edmonton you just need to have something more. Believe me, I know!!



However all the best to Jesse. He makes upcoming #Liiga season very interesting 👍👍👍