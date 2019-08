Skyttekungen skadad – missar NHL-klubbens rookieturnering

Den 6 september drar den traditionsenliga rookieturneringen i Traverse City, Michigan, av stapeln. Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Minnesota, New York Rangers, St. Louis och Toronto skickar några av sina mest talangfulla spelare till turneringen, som spelats sedan 1998.

Ett flertal svenska spelare kommer att finnas på plats, men ett av de största svenska namnen kommer att lysa med sin frånvaro. Fjolårets skytteligavinnare i SHL Emil Bemström skulle spelat turneringen för sitt Columbus Blue Jackets, men nu står det klart att 19-åringen missar den anrika turneringen.

En ansisktsskada sätter stopp för svensken, enligt Blue Jackets-insidern Jeff Svoboda.

Of note: #CBJ forward Emil Bemstrom, who will have a chance to make the NHL roster after leading Sweden's top league in goals last year, will not play in Traverse City (facial injury) but should be good to go for training camp.