Onsdagens sprängfyllda kalender med träningsmatcher från norr till söder kommer snarast att bli ihågkommen för sina haverier än för den hockey som spelades.



Det kanske finns en poäng med att man inte ska spela hockey mitt i sommaren. Att ishallar med svajiga kylaggregat inte mår tipp topp av att pressas till det yttersta bara för att det ska liras match när värmen snarare stipulerar att folket borde vara ute och äta glass istället.



Onsdagen blev nämligen till ett riktigt haveri på flera håll.



Det började med ett skyfall (eller kanske rent av syndaflod?) utanför Soft Center Arena som med lite otur hade kunnat sätta stopp för träningsbataljen mellan KRIF och Nybro som skulle spelas på kvällen.



Vattnet vällde visst in, men sportchef Tobbe Karlsson och tränare Emil Ivansson kastade sig som superhjältar in och räddade situationen. Det blev match och Nybro kunde triumfera med 3-2.





Värre var det då i Jönköpingstrakten där HC Dalen tog emot Borås och matchen behövde avbrytas ungefär sex minuter in i den andra perioden (vid ställningen 4-1 till hemmagänget) eftersom det blev dimma i hallen. Förmodligen på grund av mötet mellan den kalla luften inne och den härligt sommarljumna diton ute.



Det är så klart pinsamt att faciliteterna inte håller för att kunna genomföra en hel match, men bortsett från det snopna under aftonen (surt för Borås att rulla till Norrahammar och sen knappt få spela, det finns bättre sätt att spendera onsdagskvällar) tror jag inte det påverkar någon av klubbarna i det stora hela. De matchar ändå så pass intensivt under försäsongen att en match hit eller dit inte är så värst viktigt.



Desto tristare då för Strömsbro och Hudiksvall som inte hann spela mer än 12 minuter av den första perioden innan även deras match var tvungen att avbrytas. I det här fallet för att isen kort och gott gått sönder och spelarnas säkerhet inte kunde garanteras.



Ställningen var då 3-0 till Hudik som alltså gjort 10-0 på nykomlingen över de 72 minuter lagen lirat (det blev ju 7-0 i säsongspremiären).



Till skillnad mot för Dalen och Borås slår det här dock rätt hårt mot de båda lagen. De har ju nämligen inte bokat in fler än fyra träningsmatcher vardera under försäsongen och då kan det ju vara bra att faktiskt genomföra dem man har på schemat. Onsdagskvällens match var den tredje och nu återstår alltså bara en fight vardera (för Hudik mot Östersund och för Strömsbro mot Malung).



Hudiksvall har väl ändå sett ganska stabila ut, men för Strömsbro finns det väldigt mycket mer att fila på efter 0-7 mot Hudik, 6-7 mot Malung och så 0-3 på 12 minuter mot Hudik igen. Inte minst defensivt. Att gå miste om stora delar av den här matchen var inte bra alls för nykomlingen.



För att fortsätta på temat isproblem verkar det ha varit samma visa på Rosvalla i Nyköping under gårdagsaftonen. Kylaggregatet ska ha slagits ut av något strömavbrott vilket ju så klart får isen att börja smälta.



Nu spelade ju hemmagänget lyckligtvis sin träningsmatch på bortaplan mot Hanviken under onsdagskvällen, men ikväll är tanken att AIK och Linköping ska mötas i arenan. Vaktmästarna lär ha att göra.



Vore det inte nog med utrustning som havererade och väder som inte ville hockeyn väl blev det strul även i Köping (där hemmalaget när matchen väl kom igång ganska enkelt kunde avfärda Hammarby med 6-0) där det inte dök upp någon domartrio till matchstart. Ett gäng rättsskipare fiskades dock tillslut fram och matchen kunde komma igång, om än påtagligt försenad.



Så man kan väl sammanfatta det som att det var haveriernas onsdag.