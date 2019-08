NHL-TIMMEN: Är det dags för William Nylanders stora genombrott?

NHL-säsongen 2019/20 närmar sig med stormsteg. En av de mest intressanta svenskarna i världens bästa hockeyliga är William Nylander, som vill få en nystart efter misslyckandet förra säsongen. I nya NHL-timmen diskuteras vilka förväntningar vi ska ha på Nylander.



NHL-timmen fortsätter att räkna ned inför säsongen 2019/20. I nya avsnittet går experterna Uffe Bodin, Jonatan Lindquist och Linus Hugosson igenom lagen i Atlantic Division, där det hittas både topplag och bottenlag. Ett av topplagen blir Toronto Maple Leafs, tror trion, där William Nylander går en spännande säsong till mötes.

Det var möjligen den utdragna kontraktstvisten och den försenade säsongsstarten som låg bakom den tröga utdelningen för Nylander i fjol. Bara 27 poäng på 54 matcher var långt under godkänt för stjärnan, som producerat två raka säsonger med minst 60 poäng dessförinnan.

I år har han bättre förutsättningar att ”komma rätt” in i säsongen, och experterna Uffe Bodin, Jonatan Lindquist och Linus Hugosson i NHL-timmen undrar vad vi kan förvänta sig i år:

* Kommer Nylander att få lira med storstjärnan Auston Matthews?

* Finns det en plats för honom i Torontos första power play-uppställning?

* Ska han användas som center eller ytterforward?

”There can be only one Rasmus”

I det långa previewavsnittet hinner många frågor avhandlas, som till exempel:



* Sitter Mike Babcock säker som Torontocoach om laget återigen misslyckas med att gå långt i slutspelet?

* Är Rasmus Ristolainen ett hinder för att Rasmus Dahlin ska nå sin fulla potential? ”There can be only one Rasmus”, är det några som hävdar.

* Vad är Torey Krug värd för lön i sitt nästa kontrakt?

* Har Niklas Kronwall spelat sin sista NHL-match?

* Hur bra blir Florida Panthers efter alla förstärkningar under sommaren?

* Jonatan tror på slutspel för Montreal Canadiens, men får mothugg: Finns det tillräckligt med spets i forwardsuppsättningen?

* Kommer Ottawa Senators kunna behålla Thomas Chabot?

* Har förmodade topplaget Tampa Bay Lightning luckor i defensiven?

* Vem blir årets rookie?



Dessutom diskuteras vem som blir årets rookie i NHL. Blir det NY Rangers finska stjärnskott Kaapo Kakko, som fick ett stort genombrott i VM, eller draftettan Jack Hughes? Uffe Bodin slänger in ett spännande backnamn som en joker i leken.

Hållpunkter i avsnittet:

6:44 – Boston Bruins

16:46 – Buffalo Sabres

23:01 – Detroit Red Wings

32:18 – Florida Panthers

39:28 – Montreal Canadiens

46: 50 – Ottawa Senators

53:41 – Tampa Bay Lightning

59:41 – Toronto Maple Leafs

1.13:27 – Vem blir årets rookie?

Medverkande

Linus Hugosson

Uffe Bodin

Jonatan Lindquist



