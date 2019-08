Tillbaka i favoritlaget: "När Brynäs hör av sig lyssnar man"

Han riktade kritik mot klubben när han lämnade för tre år sedan. Nu är Adam Brodecki tillbaka i favoritlaget Brynäs – redo att ta sig an en större roll än under sin förra sejour i klubben.

– Under framförallt förra säsongen i Linköping visade jag att jag kan ha en stor roll och göra skillnad för ett lag, säger Brodecki till hockeysverige.se.



GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs har valt att plocka hem flera av sina tidigare spelare till den här säsongen. Bland andra Greg Scott, Samuel Ersson, Anton Rödin och Adam Brodecki. Den sistnämnde kom till Brynäs som junior från SDE Hockey 2011, men 2016 valde han och Brynäs att gå skilda vägar.

– Jag hade jättebra år här och dom fostrade mig till SHL-nivå. Sedan gick det tungt senaste säsongen här, berättar Adam Brodecki då vi ses i solen utanför Gavlerinken där Brynäs just avslutat ett träningspass.

– Efter det fick jag en bra chans i Växjö som var ett väldigt bra lag. Det gick helt okej och jag fick avsluta med ett SM-guld där. Det var en väldigt bra tid där också.

RIKTADE KRITIK MOT BRYNÄS

Hockeysverige.se träffade Adam Brodecki hemma i Vaxholm i april 2016 då det stod klart att han inte skulle bli kvar i Brynäs. Han berättade då om hur han såg på att det inte blev någon fortsättning i klubben efter det att Thomas "Bulan" Berglund tog över som tränare:

– Jag fick inget konkret nej från Brynäs, men dom ville se vad som händer med alla killarna i laget först. Växjö hörde av sig ganska tidigt men det var ganska många klubbar som visade intresse. Samtidigt kände jag att ett miljöombyte vore det bästa eftersom på det sättet Brynäs har förändrats kanske inte är det bästa för mig.

– Jag hade en väldigt bra kontakt med Ove (Molin) och (Andreas) Dackell. Dom var väldigt duktiga på att snacka med oss unga. Det försvann lite när ”Bulan” (Thomas Berglund) kom in

Du låter besviken över hur tiden i Brynäs har utvecklats för dig?

– Jag är inte besviken, men jag är fundersam över vad Brynäs håller på med just nu. Jens Lööke, Mattias Nörstebö och jag försvinner. Alla vi tre är egentligen brynäsare och har varit med från J18 och hela vägen upp. Brynäs har alltid jobbat så med oss unga, att vi ska vara med hela vägen upp och ta med oss den klubbkänslan man får genom det.

– Sedan var inte min förra säsong bra, men jag kan tycka att Brynäs skulle ha lite mer tålamod med oss unga spelare. Det kanske inte alltid går spikrakt uppåt och det här med morgondagens brynäsare har i princip försvunnit.

– Just Ove Molin var väldigt duktig med oss unga spelare. Han pratade mycket och tränade extra med oss för att vi skulle hålla en hög nivå hela tiden, men sedan blev det annorlunda. Det finns ganska mycket folk idag i Gävle som undrar vad som försiggår i Brynäs just nu.

– Jag tror inte att jag hade fått vara kvar i Brynäs, men om jag hade fått vara kvar kanske det ändå inte varit det bästa för min utveckling. Om Brynäs sedan gör rätt eller fel är det ingen som idag vet.

"DÄRFÖR JAG VILLE KOMMA TILLBAKA"

Tre år senare ser han det med samma ögon, men kanske även lite ur en annan synvinkel.

– Det var så jag kände då, hur man jobbade med talangerna, vilket också var Brynäs framgångssaga som gjorde att dom fick fram många unga spelare.

– Senaste säsongen jag spelade här kom det in nytt folk som kanske inte tog vara på det lika bra som det hade varit innan. Nu är många av dom borta och många av dom gamla är tillbaka. Om det kommer bli bättre eller inte vet man inte, men det dom kommer in med igen är vad Brynäs står för och har gjort under en längre tid.

– Det var också därför jag ville komma tillbaka eftersom jag tror att det kommer passa mig samtidigt som det är väldigt härliga människor att ha och göra med här.

Du fick en annan roll då Thomas Berglund kom in i laget 2016, hur ser du på din roll i Brynäs nu då du är tillbaka i laget?

– Det har gått fyra år sedan dess och jag har lagt på mig rutin. Under framförallt förra säsongen i Linköping visade jag att jag kan ha en stor roll och göra skillnad för ett lag.

– Om jag får samma roll som jag hade här tidigare vet jag inte, men jag kommer nog få en större roll eftersom jag byggt på mig rutin.

Adam Brodecki.Foto: Ronnie Rönnkvist



Var det nyttigt för dig att komma ifrån Gävle ett tag?

– Ja, jag tror det. Jag fick se Brynäs med andra ögon samtidigt som jag fick en erfarenhet. Speciellt då jag fick komma till en så framgångsrik organisation som Växjö, se hur dom bästa spelarna i Sverige agerar och vad som krävs för att vara ett framgångsrikt lag.

Har det alltid funnits i tanken att en dag återvända till Brynäs?

– Ja, såklart. Brynäs är en klubb jag följt under hela mitt liv. Mina föräldrar är från Gävle och printade direkt in Brynäs i mig, säger Brodecki med ett leende och fortsätter:

– Att få spela med det laget jag hejar på, har följt och hade mina gamla idoler i, det är få förunnat. När Brynäs hör av sig lyssnar man.

Vilka var dina idoler i Gavlerinken under uppväxten?

– Jag kommer ihåg när Nicklas Bäckström kom upp som junior. Han var en av dom första juniorerna som slog igenom.

– Tom Bissett, Ove Molin… Det är dom gubbarna jag kommer ihåg mest från den tiden.

VANN SM-GULD MED VÄXJÖ

Nu återförenas alltså Adam Brodecki med Ove Molin och Andreas Dackell som båda betydde mycket för den nu 24-åriga forwarden då han var junior.

– Klart att det påverkade mitt val av att komma tillbaka hit. Dom vet hur jag fungerar som människa samtidigt som jag vet hur dom är. Vi har fungerat bra tillsammans tidigare.

– Dom har format mig som spelare då jag var junior. Vi kan vara öppna mot varandra. Är det något dom inte tycker är okej så kan dom säga åt mig utan att jag tar illa upp eller jag kan komma till dom om det är någonting. Det är en trygghet.

En annan ledare som Adam Brodecki vill hylla är Växjös tränare, Sam Hallam.

– Jag tycker även Sam Hallam var jätteduktig. Sedan kanske han är på ett sätt ut mot media, väldigt politiskt korrekt. Han kan även ryta till i omklädningsrummet, vilket krävs för att det ska bli bra. Även Henrik Evertsson är enormt skicklig på sitt jobb.

Under sin tid i Växjö fick Adam Brodecki vara med om att vinna ett SM-guld.

– Alla säger nog samma sak när dom vinner guld, det första jag tänker på är hur sammansvetsat laget blev…

Är inte det nyckeln till att gå hela vägen?

– Det blir sammansvetsat om det går bra, så är det ju, säger Brodecki med ett skratt och fortsätter:

– Vi vann i stort sett alla matcher den säsongen. Även fast vi vann var vi ändå inte nöjda. Vi fokuserade hela tiden på processen istället för resultaten. I slutspelet vann vi sedan 4-1, 4-0, 4-0 i matcher. Det var inget snack

Hur var festen efteråt?

– Bra och väldigt kul. Det vill jag göra om igen (skratt).

Adam Brodecki vann SM-guld med Växjö 2018.Petter Arvidson/Bildbyrån



TRE KRONOR-DEBUTERADE I VÅRAS

Trots SM-guld med Växjö valde Adam Brodecki inför förra säsongen skriva på för Linköping.

– Jag fick inte lira offensivt i Växjö som jag själv ville. Då dök det upp en chans i Linköping som kändes bra. Med facit i hand var det ett bra val eftersom jag fick en lite större roll där. I slutet av säsongen fick jag även göra Tre Kronor-debut.

– Flytten till Linköping var mer för min egen skull och utveckling även om jag trivdes bra i Växjö.

Hur var det att dra på sig landslagströjan?

– Vi var i Ungern, vilket är ett speciellt ställe att vara på. Det var jättekul att dra på sig riktiga Tre Kronor-dressen. Jag har spelat i Juniorlandslaget tidigare, men Tre Kronor är en annan grej. Det var ett skönt kvitto att få efter den tunga avslutningen vi hade i Linköping.

Vad betyder det för självförtroendet att ha fått chansen i Tre Kronor?

– Framförallt vet jag idag att jag klarar att spela på en internationell nivå. Det är steg till. Även om det inte var bästa nationerna som vi mötte så var det en bra nivå.

Finns Tre Kronor med i din målbild även den här säsongen?

– Absolut, men det är enormt många duktiga spelare i SHL den här säsongen med tanke på vilka som dessutom kommit hem. Det kommer vara en sjuk hård konkurrens om platserna, men jag vill vara med där och nosa på en plats.

Du berättade då vi sågs i Vaxholm för några år sedan att din mamma var Börje Salmings frisör. Nu har han flyttat från Vaxholm, vem är det som ser till att han håller sig snygg i håret numera?

– (Skratt) Jag tror det är hans nya fru som klipper honom nu, avslutar Adam Brodecki.