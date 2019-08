Efter starka säsongen - allsvenska veteranen utan kontrakt

– Det är klart man lekt med den tanken, säger han till hockeysverige.se.

Andreas Hjelm gjorde 20 poäng i AIK-tröjan den gångna säsongen. Det var hans bästa säsong, poängmässigt, sedan det stora genombrottet då han dunkade in 34 poäng i Södertälje 2012/2013 och fick SHL-kontrakt med Luleå. Men trots den fina säsongen ville AIK inte behålla Hjelm. Han hoppades länge på att få stanna i klubben, men säger nu att den dörren är stängd. Inte från hans håll, utan AIK:s.

– Det är nog inte aktuellt från (sportchef Anders) Gozzis sida just nu. Du kan nog skriva att den är rätt stängd. Det är i alla fall så jag uppfattar det. De har valt att gå med andra spelare och det har jag full respekt för. Jag hoppas det går bra för AIK, jag kommer följa dem under säsongen, men för min del blir det inget spel där som det ser ut.

Känns det inte tufft att du inte får vara kvar, med tanke på den fina säsongen du gjorde?

– Lite, kanske. Jag känner att jag hade ett riktigt bra år. Poängmässigt var det en av mina bästa säsonger i Hockeyallsvenskan. Men bitterhet är inte så jäkla bra. Jag får vara glad och stolt över det jag åstadkommit. Det är så branschen är, den är ganska oförutsägbar och det finns alltid många aspekter att ta in. Jag är bara glad över den säsongen jag hade och den hockey jag presterade. Därför vill jag fortsätta spela på den nivå jag tycker jag förtjänar.

Den nivån är HockeyAllsvenskan, berättar den 31-årige backen som spenderat de fyra senaste åren i AIK.

– Jag är ganska öppen. Men nu när man har spelat så många år i HockeyAllsvenskan känns det ju tryggt. Så just nu är jag mer riktad ditåt än utomlands. Det vore jättekul att få kontrakt i ett allsvenskt lag och prova på något nytt där. Jag hoppas jag får komma till ett ställe där jag kan bidra med det jag kan och den erfarenhet jag har.





Foto: Bildbyrån

Är du nära något just nu?

– Nej, inte just nu. Det var i och för sig ganska längesen jag snackade med agenten också. Men det kan nog dröja en bit in på hösten innan det händer något, när det dyker upp lite skador och så i andra lag. Det är nog lite för tidigt att hoppas på något just nu. Då hade det troligtvis redan hänt.

Kan ha gjort sista säsongen

Andreas Hjelms första-alternativ var AIK, det hymlar han inte om. Det fanns tidigare intresse från annat håll, men då tackade han nej i väntan på "Gnagets" svar.



– Då var det inte helt klart med AIK än, och det var mitt förstaval. Sen när det visade sig att AIK inte var intresserade så hade det andra alternativet redan försvunnit. Just då kändes det trist, men samtidigt vet jag inte hur sugen jag var på det då heller. Som jag sa förut, det är så branschen är. Det är bara att acceptera att de kan välja andra spelare om man väntar för länge på att ge besked.

Är du orolig att det kanske inte dyker upp något?



– Det är klart man lekt med tanken att det inte blir något. Nu har det ändå gått så pass lång tid, hela sommaren har passerat. Men jag är ganska lugn även om det inte blir något. Med den säsong jag hade så är det både kul och skönt att jag presterade bra om det nu visar sig att det blir sista året. Det blir utspela sig som det kommer. Jag kommer acceptera det om det blir så.

Får träna med Huddinge

Fram till häromdagen har Andreas Hjelm gått på is ensam. Men nu har han fått träningskamrater.

– Jag har fått vara med Huddinge. Det är jättebra tycker jag. Nu kommer jag in i lagtänket och får lite motståndare också. Jag har tyckt det känts bra att köra på egen hand också och jag har fått med mig grejer från den träningen som jag kommer ha nytta av när säsongen börjar. Men jag är jättetacksam över att få vara med Huddinge nu, säger backen.

Andreas Hjelm intervjuas av Björn Oldéen. Foto: Bildbyrån



Kan det bli aktuellt att spela där också, i väntan på att något allsvenskt alternativ dyker upp?

– Nja, än så länge känner jag att jag vill sikta högre än ettan. Men jag är samtidigt öppen om inget dyker upp. Då kan jag kanske prova på HockeyEttan, i någon form. Men i första hand är jag inte intresserad av att spela matcher, utan det är mest för att komma igång. För att få lite lagträning och lite kontakt med andra spelare, liksom.

"Spritter i benen"

Känns det jobbigt att vara i den här sitsen som du är i?

– Jobbigt är kanske att ta i. Det spritter lite i benen och man vill vara med och köra med ett lag på riktigt. Den här försäsongsdelen är en viktig tid. Ju längre tid som går, desto mer förlorar man. På så sätt är det inte optimalt såklart. Men nu får jag i alla fall vara med Huddinge några veckor framöver och det tror jag blir ruggigt viktigt.

Har du satt upp någon tidsram för när du vill ha klart med något?

– Just nu är jag inställd och beredd på att vänta till jag får något förslag, men det kanske förändras under vägen. Nu kör jag på och tränar med Huddinge och sen får vi se. De hade någon back borta ett tag nu, så de var glada att jag kunde komma in. Sen får vi se vad som händer när han kommer tillbaka. Jag kör på dag för dag och så får vi se om det dyker upp något intressant, något som är värt att hoppa på, avslutar 31-åringen.