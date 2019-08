Färjestad vände och vann efter sent avgörande

Färjestad har fått en drömstart på gruppspelet i Champions Hockey League. Karlstadslaget följde upp torsdagens 6–1 över Banska Bystrica med att besegra schweiziska Ambrì-Piotta med 2–1.



Segern satt dock långt inne för Färjestad. Gästerna från Schweiz tog ledningen i den första perioden genom svenskbekantingen Nick Plastino, innan Victor Ejdsell kunde kvittera med fyra minuter kvar av öppningsperioden. Ejdsell var ett frågetecken inför dagens match efter att han tvingats utgå från torsdagens match, men nyförvärvet från Chicagos organisation kom alltså till spel och blev målskytt direkt.

Efter mållös andraperiod föll sedan bara ett mål till i matchen och för andra matchen i rad kunde Johan Ryno skriva in sig i målprotokollet. Efter att ha fått en droppassning av finske nyförvärvet Ville Leskinen bröt den storvuxne forwarden in framför Dominik Hrachovina i gästernas mål och kunde lägga in det matchavgörande 2–1-målet.

🚨 in our live game! @farjestad_bk take the lead! Johan Ryno scores for the second game in a row!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/lL1vWmPEXf