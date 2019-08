Laddar om efter tunga fjolåret: "Värsta jag varit med om"

SIGTUNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den 5:e april var en mardrömsdag för Almtuna. Det var då som Uppsala-laget åkte ur Hockeyallsvenskan efter ett övertidsmål i baken från Kristianstad hemma i Gränbyhallen. Då trodde också många att Almtuna skulle komma att spela i Hockeyettan kommande säsong, men i och med att Pantern gick i konkurs fick Almtuna en gratisbiljett in i Hockeyallsvenskan igen.

– Första dagarna var det att ”nu skiter jag i det här”. Det var den tyngsta förlusten jag varit med om. Då har jag ändå varit med om att torska två SM-finaler, berättar Almtunas Tony Mårtensson då vi slagit oss ner med varsin kopp kaffe i hans kök hemma i Sigtuna samtidigt som hans och Sandras son William röjer runt bland ett stort antal kex han hällt ut på bordet.

– Det var sjukt jobbigt och jag hade verkligen tårar i ögonen efter den matchen. Jag kanske kände att det kunde varit den sista matchen i min karriär.

HÄLSADE PÅ HOS KONKURRENTEN

Det var också många tankar som flög igenom Mårtenssons huvud när det var ett faktum att Almtuna ramlat ur Hockeyallsvenskan.

– Jag hade aldrig åkt ur med ett lag tidigare, men det kändes som jag svek föreningen och staden samtidigt som jag visste hur svårt det skulle vara att komma upp igen.

– Vi åkte bort under några veckor. Bland annat gifte vi oss och jag fick då samtidigt något annat att tänka på. När jag kom hem fanns ändå suget kvar. Det hade ändå gått helt okej för mig förra säsongen.

– Då var det fortfarande så att Almtuna skulle spela i division 1, vilket jag inte var så sugen på. Jag var och träffade Västerås och jag blev superimponerad över deras bemötandet och hur dom förklarade hur man skulle spela. Då blev jag sjukt sugen på att gå dit. Dessutom gick (Viktor) Hertzberg dit som jag spelat med förra säsongen.

I samband med det kom beslutet att Pantern drog sig ur Hockeyallsvenskan.

– Då kändes det mer bekvämt att vara kvar i Almtuna. Dels hade jag spelat där innan dels bor jag ju här i Sigtuna.

Var det viktigt för dig att kunna bo kvar här i Sigtuna när du gjorde valet av klubb?

– Ja, det var prio ett. Det var också därför Västerås var aktuellt eftersom jag då hade kunnat bo kvar här även om det hade varit lite längre att pendla.

– Om någon frågat mig för två år sedan vad jag skulle göra efter karriären hade jag svarat att det aldrig skulle vara något med hockey. Senaste säsongen, jag känner att jag vill involvera mig mer och mer. Jag tycker att det finns mer att göra i Almtuna som klubb och jag tror att jag kan hjälpa klubben.

På vilket sätt menar du då?

– Dels genom det jag varit med om, all rutin jag har. På senare tid har jag också tänkt att ”shit, det kanske blir någonting inom hockeyn ändå?”.

– Jag bryr mig idag mer om Almtuna än klubbar där jag kanske spelat längre. Dels för det kanske är i slutet av karriären och så vidare. Det är många yngre spelare här och jag vill vara med och hjälpa dom på ett annat sätt än hur jag tänkt tidigare.

– Nu menar jag inte i första hand spelare som är i tonåren, men dom som är lite äldre. Dom funderar mycket samtidigt som en del tränare är ”gör så här, gör så här”. Killarna blir mer som robotar än vågar spela ut. Det är också vad jag försöker prata med våra unga killar om, att man måste tro på sig själv. En tränare ska inte få sätta stopp.

– Idag är det till exempel jättelätt att bli satt i ett fack. Då blir det också, tror jag, jättesvårt att komma därifrån. ”Du spelar i fjärdekedjan och ska åka och chippa ut pucken.”. Hur utvecklar det dig? Sedan fattar jag att man kanske måste spela mer försiktigt om man är i en fjärdekedja, men en karriär kan i princip ta slut om man bara gör det. Då menar jag inget illa med dom som spelar i en fjärdekedja.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån



'VET INTE OM LEKSAND BEHÖVER EN CENTER'

Tony Mårtenssons svåger, Patrik Zackrisson, skrev på för Leksand inför säsongen där dessutom 39-åringens tidigare tränare, Roger Melin, är den som coachar laget.



– Det har inte varit aktuellt för mig att spela där. Jag har haft Roger Melin under många år och han är den tränare som betytt mest för mig. Vi brukar messa lite och visst skulle det vara sjukt kul att få ha honom en sista gång innan jag lägger av.

– Det var Roger som tog upp mig till A-laget i Arlanda och sedan till SHL (Brynäs), men även i Linköping. För mig hade det blivit som att sluta cirkeln, men det blev inte så… Eller vi får se. Man vet inte om Leksand senare under säsongen behöver en center, säger Tony Mårtensson med ett skratt.

Utanför bryggan på baksidan av Tony Mårtenssons hus paddlar en av grannarna iväg med på en hund på sin bräda. Att Sigtuna är en idyll går inte att komma ifrån och för Almtuna-centern har det alltid varit en dröm att få bor på orten.

– Faktiskt, när jag bodde i Märsta hade jag en dröm redan som liten att jag ville ha ett hus i Sigtuna. Dels för att jag tycker det är fint och det är en mysig stad.

– Nu har hockeyn gjort att jag helt enkelt har råd att bo här. Idag har jag familj och jag vet att det är bra skolor här samtidigt som det är ett bra ställe för barn att växa upp i. Sigtuna ligger också bra till med närheten till Uppsala, Stockholm och Arlanda.

Sigtuna är en fantastisk sommarstad, men hur är det här på vintern?

– Det är kanske inte så roligt, men jag tycker ändå det är mysigt här. Det finns vad vi behöver och vill vi ha något annat är det, som sagt var, nära till Stockholm och Uppsala.

– Nere på byn har vi annars några mysiga fik, bra restauranger och så vidare. Vi trivs verkligen jättebra här.

Åter till hockeyn och senaste säsongen som blev ett misslyckande för Almtuna.

– För egen del kom jag in i säsongen med ett stukat självförtroende. Jag hade haft ett rätt tufft år i Linköping. Det var mycket skriverier där nere om att jag var slut och dålig. Jag tyckte ändå att jag gjorde min roll helt okej. Jag spelade i en tredje-, fjärdekedja och försökte jobba så hårt som möjligt.

– Klart att jag velat göra mer poäng. Nu blev det inte så, men jag skrev på för Almtuna eftersom jag kände att jag hade mer att ge. Jag tycker också att jag visade jag fortfarande håller bra på den nivån.

– Vi som lag hade lite otur i början. Vi hade en tunn trupp samtidigt som vi fick många backar skadade och vi halkade efter på en gång. Kort och gott tycker jag ändå att vi helt enkelt hade för många som underpresterade. Från målvakter och genom hela laget.

"VI SADE VAD VI TYCKTE"

Trots att Tony Mårtensson svarade för 21 mål och totalt 52 poäng på 52 matcher tycker han att sin egen prestation kunnat vara bättre.

– Har jag spelat bättre hade vi kanske klarat det, men det var egentligen hela laget som underpresterade mot vad vi trodde att vi skulle göra innan säsongen började.

– Vi satte upp rätt höga mål, men dom kunde vi inte alls leva upp till. Nu fick vi ändå behålla platsen i Hockeyallsvenskan.

Det var även turbulent på tränarsidan där i slutet av säsongen Nichlas Falk kom in som tränare bredvid Marcus Ragnarsson, men efter en kort tid fick Falk lämna klubben.

– Det visade sig i efterhand att vi inte klarade av det där så bra. Det blev inte bättre när vi tog in Falk, men inte när vi tog bort honom heller. Vi var ett förlorarlag hela säsongen, en skört lag. Vi kunde börja matcherna bra, men när vi släppte in ett mål kunde vi sjunka igenom isen på en gång.

– Det här är också något som vi äldre spelare får ta på oss, att vi inte kunde göra det bättre.

– När det sedan blev allt med Falk, klart att det inte var vi äldre som sparkade honom, men vi sade vad vi tyckte. Utåt sett blev det som att det var vi som sparkade honom, men det stämmer inte. Vi har en styrelse som sköter sådant.

Tror du man tar ett uttåg eller en liknande situation olika beroende på om man är 19 eller 39 år?

– Det tror jag i alla fall. Dom har hela karriären framför sig och många har bytt lag och kanske glömt lite av förra säsongen.

– Där kände vi, Per Svensson, (Stefan) Lassen med flera… Vi har en lägre budget den här säsongen och jag tror vi kommer få det jobbigt. Vi vill försöka hänga kvar, men sedan också att Almtuna kan bygga något på sikt med lite mer egna produkter.

– Det är så vi måste bygga laget för att dels få mer publik. Vi har inte lika mycket pengar som andra klubbarna och då måste vi försöka sätta en stolthet i det på något sätt.

Fjolårssäsongen var riktigt jobbig för Tony Mårtensson och Almtuna.Foto: Dennis Ylikangas/Bildbyrån



ETT DEFENSIVT ALMTUNA

Hur ser du på Almtunas lagbygge kommande säsong?

– Dom värvade spelare för att egentligen spela i Division 1. Nu blev det allsvenskan där vi kryddat med målvakterna (Jesper Eliasson och Daniel Rosengren) och spelare som exempelvis (Villiam) Haag. Dom blir sjukt viktiga för oss.

– Vi måste bli ett lag som är fantastiskt tråkiga att möta. Den känslan måste motståndarna känna för att vi ska kunna hamna högre upp. Vår målsättning är att ha två lag efter oss.

Med tanke på vad du säger, kommer vi få se ett defensivare Almtuna den här säsongen?

– Mycket mer defensivt. Det känns nu på försäsongen att vi har förstått det här. Förra säsongen var vi nog det roligaste laget att spela mot för det var hela tiden fram och tillbaka. Vi bytte målchanser hela tiden. Ser det ut så även den här säsongen kommer vi hamna sist.

– Där måste vi bli bättre och det är enda vi och tränarna pratar om varje dag. Det blir sjukt viktigt.

Du är 39 år ung nu, hur länge kommer du fortsätta spela?

– (Skratt) Man ska aldrig säga någonting och jag tar en säsong i taget. Jag älskar att spela hockey, tycker det är sjukt kul att komma till omklädningsrummet och jag har arbetskamrater som är från 18 år och uppåt. Det gör också att jag känner mig yngre än vad jag är, vilket också tvingar mig att hålla mig i form.

– Klart att jag är på slutet, det känner jag. Skulle jag dessutom få en skada är det slut. Så är det ju. Det är lätt när allt flyter på, men får jag en skada och måste börja om från noll då får jag hitta på något annat, avslutar Tony Mårtensson samtidigt som hans fru Sandra och dottern Olivia kommer hem från stallet.