Luleå studsade tillbaka efter premiärförlusten – backmålen avgjorde

Luleå fick inte den starten de ville ha i Champions Hockey League när de förlorade premiärmatchen mot Augsburg efter straffläggning på hemmais. I dag hade norrbottningarna chans till revansch då man ställdes mot Liberec hemma i Coop Norrbotten Arena – en chans man utnyttjade till fullo.

Luleå kunde vinna den andra gruppspelsmatchen med 4–1 efter att två backmål signerade Daniel Sondell och Jesper Sellgren i mittperioden grundlagt segern.

Einar Emanuelsson satte spiken i kistan med sitt 3–1-mål med fyra och en halv minut kvar, när han fri med Justin Peters elegant kunde lägga in pucken mellan benskydden. Filip Hållander rundade av hemmalagets målskytte när han satte 4–1 med 28 sekunder kvar av matchen.

🚨! That's how you execute a breakout perfectly! @LuleaHockey #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/h4zRCm7t8i