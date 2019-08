Det är de sena förstärkningarnas tid. Efter misslyckade tryouts finns ett gäng skickliga spelare på marknaden igen och skulle kunna spetsa Hockeyettan.



Det blev inget kontrakt för Fabian Ilestedt i AIK och Hockeyallsvenskan. Det gör att han återvänder till Nybro inför kommande säsong och i Småland kan han ju faktiskt nästan betraktas som ett regelrätt nyförvärv.



Den gångna säsongen blev det ju på grund av skadeproblematik bara 16 matcher (och totalt 16 poäng 8+8) för den irrationelle trollkarlen. Kan han hålla sig hel kan det förväntas betydligt mycket mer magi i vinter.



Han gör ett redan sylvasst Nybro ännu bättre.



För hur många offensiva hot har inte Nybro i sin trupp nu? Det är nästan så att förlusten av Johan Järlefelt till Kalmar inte är kännbar längre och Mikael Tisell kommer ha flera angenäma problem när han ska ta ut laget.



* * *



Inte heller Henrik Persson fick något kontrakt med AIK efter sin tryout. Hur det blir med hans framtid har jag inte hört något om, men en återkomst till Hanhals där han gjorde succé förra säsongen förefaller väl inte helt otroligt. De skulle utan tvekan må gott av att få in honom i truppen.



* * *



Apropå det där med att göra ett redan intressant lag bättre, igår var Linus Svedlund med och gnuggade i Köpings tröja när laget föll med 3-4 efter straffar hemma mot Surahammar.



Den tidigare Västerås-spelaren har lirat de två senaste säsongerna i Jaromír Jágrs klubb Rytiri Kladno och skulle naturligtvis bli en riktigt intressant förstärkning om det visar sig att det blir fortsatt spel med Köping.



* * *



Tidigare Väsby-backen Fredrik Falk fick kalla handen efter en tryout hos allsvenska Vita Hästen som istället valde att satsa på Wilmer Lindblad. Tidigare under sommaren figurerade vissa rykten om att Falk i stort sett blivit ”lovad” en plats hos Huddinge om just detta skulle bli scenariot efter hans tryout.



Om det var sant eller bara rök fullständigt utan eld lär väl visa sig nu, men en snabb titt på Huddinges urstarka backsida gör att det känns ganska otroligt. I så fall måste ytterligare någon pjäs lånas ut från Talangfabriken för att göra plats.



Huddinge där för övrigt även veteranen Andreas Hjelm tränar för tillfället i väntan på vad som egentligen ska hända med karriären.



* * *



Det blev lite tjurigt i Enköping igår där hemmalaget hade bokat in ett möte med allsvenska Almtuna och förväntade sig en riktig genomkörare och värdemätare, men gästerna valde istället att skicka J20-laget.



Snopet minst sagt för Enköping.



Jag är inte klar över om det är ett fall av dundermiss i kommunikationen eller kort och gott ”whatever”-inställning av Almtuna, men kan ha full förståelse att Enköping kände sig lite dragna vid näsan.



Själva matchen vann hemmalaget med 4-3.



* * *



Dystert även i Östersund som ser ut att få klara sig utan förstakedjans Pontus Wernerson Libäck när serien drar igång. Han är på väg tillbaka efter en axeloperation, men nu skriver ÖP att han inte kommer vara i speldugligt skick i tid till premiären om några veckor.



* * *



Det pågår ett DM längst upp i norr den här helgen där Kiruna IF, Kiruna AIF, Kalix, Piteå och Boden försvarar Hockeyettans färger.



Notabelt från gårdagen är förutom att Kiruna AIF (traditionsenligt) vann derbyt mot Kiruna IF med 3-1 att Boden kämpade ner Piteå med 2-1 och att det var Marcus Sandström, som lämnat just Piteå för Boden, som gjorde det avgörande målet.