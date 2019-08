Ryske landslagsforwarden aktuell för NHL-flytt

Med sina 19 fullträffar på 50 matcher upplevde Anton Burdasov sin målrikaste KHL-säsong i karriären den gångna säsongen. Noteringen gjorde honom även till Salavat Julaevs bäste målskytt under fjolåret, två mål bättre än den finska duon Joonas Kemppainen och Teemu Hartikainen.

Redan förra säsongen gläntade Burdasov mot NHL, och när kontraktet med Salavat löpte ut i våras valde 28-åringen att inte skriva något nytt kontrakt med någon KHL-klubb. Sedan dess har siktet varit inställt på att få något NHL-kontrakt, och nu uppges den landslagsmeriterade forwarden närma sig Nordamerika.

Enligt Sport Express-journalisten Igor Eronko är det tre lag som gör upp om Burdasovs namnteckning, varav det ena laget är Edmonton Oilers.

Hearing that Anton Burdasov is in talks with 3 teams. As far as I'm concerned one of them is Edmonton. And that would be the best destination for him. He would be on top-6 and he could use the big shot he has with a supply of playmakers the #oilers have. And they have enough