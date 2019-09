Chocken i Skellefteå – förlust mot franskt motstånd

På pappret var det en match som Skellefteå skulle spela av och vinna bekvämt. Men verkligheten blev en helt annan. En tidig målvaktstabbe av Oskar Östlund satte nivån för en match som västerbottningarna aldrig riktigt kom in i.

Det var i den första perioden som gästerna från Frankrike gick fram till 1–0 genom Sverigebekantingen Damien Fleury. Fransmannen bröt in från vänsterkanten och lyftet pucken på mål. Den sjabblades in i det egna målet av Östlund.

Opening goal in @skelleftea_aik - and it's gone to @bruleursdeloups 👏 #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/ewBkB9RQS8