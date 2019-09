Djurgården försvarade den blågula äran

Djurgården förlorade fotbollsderbyt mot AIK i allsvenskan på söndagen. I hockeysammanhang lyckades klubben desto bättre. I Wien besegrades Vienna Capitals med 2–1 i en match som stockholmarna dominerade med eftertryck.

Skottstatistiken tog man hem med 47–17. Vore det inte för österrikarnas amerikanske målvakt Ryan Zapolski och hans storspel hade segersiffrorna antagligen blivit betydligt större.

Zapolski, med ett förflutet i finska Jokerit, stoppade 45 skott – åtta av dem från Mattias Guters klubba. Han kunde emellertid inte göra något åt Sebastian Strandbergs 1–1-kvittering och fick även kapitulera när Tom Wandell, nyförvärvet från Örebro, satte matchvinnande 2–1 i den tredje perioden. Detta efter fint förarbete av Anton Hedman.

Djurgården har därmed avgått med vinsten i sina två första CHL-matcher. I premiären bortaslog man polska Tychy med 6–2.

Närmast väntar returmöten med Vienna Capitals och Tychy på Hovet nästa helg. Matcherna spelas på fredag och söndag.

Now @DIFHockeyse lead thanks to Tom Wandell #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/Ue8i5b31KK