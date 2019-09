Som junior- och TV-pucksspelare var han en av de stora talangerna i Sverige. Omställningen till seniorhockeyn har varit jobbig för Tim Wahlgren, men efter flytten till Timrå i sommar känner 21-åringen att han är på rätt väg. Gårdagens hattrick mot Modo är ett kvitto på det.

– Det är dags att stampa i väg och höja mitt spel nu, säger han till hockeysverige.se.

Ett hattrick i en träningsmatch ger varken poäng i tabellen eller sätter några spår i poängligan. Men för Tim Wahlgren var de tre fullträffarna i gårdagens möte med Modo i SCA-cupen ändå av stor betydelse. Dels för att Modo är klubben han till stor del är fostrad i, dels för att det är en indikation på att han kan vara på väg att blomstra efter ett tufft fjolår.

– Det är klart att man hade hoppats och förberett sig själv på att göra en bra match, men tre mål... Det hade man inte målat upp en bild av innan matchen, konstaterar Wahlgren när hockeysverige.se når honom i nya hemstaden Sundsvall dagen efter sin tremålsmatch.

Han poängterar att han inte har någon illvilja gentemot Modo för att det inte fungerade där i fjol.

– Det var skönt att få göra den här matchen. Inte för att sänka Modo eller så, men för att visa vilken hockeyspelare jag är. Det är en slags revansch mot mig själv efter förra året, att få bevisa vilka steg jag har tagit, förklarar han.

"SÄTTA MIN EGEN UTVECKLING I FÖRSTA HAND"

Ja, låt oss börja i den änden. 2018/19 var säsongen när genombrottet skulle komma för den lovande centern. Som sistaårsjunior har hade skjutit åtta mål i allsvenskan och såg ut att utvecklas i rätt riktning Men förra året blev inte vad han hade hoppats på.

Det blev bara ett mål och en assist på 21 allsvenska matcher med Modo innan han lånades ut till Västervik.

– Det gick okej på försäsongen, sedan kom det en liten skada. Jag kom tillbaka men hittade inte tillbaka till vare sig min plats i laget eller till spelet. Jag letade efter formen och kunde vara upp och ned när jag väl spelade. Till slut kändes det som att jag satt fast och just då behövde jag testa något annat. Därför kom Västervik väldigt lägligt.

Tim Wahlgren i Modo. Foto: Bildbyrån



Att lämna Modo var inget enkelt beslut, men i slutändan nödvändigt.

– Jag har alltid trivts väldigt bra i Ö-vik, men till slut kände jag att jag kanske inte bara kan stanna för att man blivit van och trivs på ett ställe. Jag är ung och inte färdigutvecklad. Då måste jag sätta min egen utveckling i första hand, ge mig själv chansen att bli så bra som jag kan bli. Jag behövde absolut röra på mig.

Det visade sig också vara rätt beslut. Efter utlåningen lossnade spelet. Under Mattias Karlins ledning i Småland stod han för nio poäng på 16 allsvenska matcher.

– Det var viktigt. Jag fick spela minuterna som en toppcenter ska spela. Jag fick chansen offensiva situationer och powerplay. Vi gick bra som lag och det gick bra för mig personligen. Då fick man känna att man klarar av det. Det är den känslan jag vill ta med mig in i den här säsongen, säger Tim Wahlgren.



Känslan som sådan är han inte ovan vid. Under junioråren var Kramforssonen en produktiv spelare. Han vräkte in poäng i TV-pucken och fortsatte sedan att vara en ledande spelare i juniorlandslagen. Under U18-VM 2016 sköt han exempelvis sex mål på sju matcher.

Men när Tim Wahlgren skulle ta steget från junior- till seniorhockey blev tröskeln stor.

– Jag har alltid gjort mycket poäng och satt den pressen på mig själv. Med det kommer väl också en viss press utifrån. När jag kom upp i seniorhockey blev det inte riktigt så att jag fick med mig poängen jag var van vid att göra. Jag har inte riktigt fått till det och kanske spelat på ett annat sätt för att acklimatisera mig, förklarar han.

– Men nu har jag mognat på mig lite, lärt mig hur allt fungerar när man inte är juniorer länge. Så det är dags att stampa i väg och höja mitt spel nu.

Det är i Timrå spelet ska höjas. I maj skrev han ett ettårskontrakt med klubben.

– Jag vill ha en säsong där jag får en nystart och får lira hockey, utvecklas och göra allt som jag vet att jag kan göra. Jag har fått en bra känsla av Timrå som förening. Jag tror att jag kan ta stora steg här om jag får fortsätta så här, säger han.



MATCHATS OFFENSIVT

När hattricket kom mot Modo spelade han i en formation med Sebastian Ohlsson och Sebastian Hartmann. Tidigare har han matchats med Jens Lööke och Jonathan Dahlén. Det kan tolkas som att Timrå vill ge Wahlgren förtroendet att lyfta.

– Min roll ska vara en tvåvägscenterroll. Jag har fått spela i ett powerplay som har funkat bra. Jag vill bidra framåt, men även vara ansvarstagande över hela banan.



Även om det numera är Timrå som gäller kommer banden till Modo att leva vidare. Kvar i klubbens J20-verksamhet finns de tre år yngre tvillingbröderna Max och Joel Wahlgren. Max var med och vann U18-VM med Småkronorna på hemmais i Fjällräven Center i våras och tillsammans med sin bror knackar han på porten till A-laget.

Därför är det inte omöjligt att bröderna möts när det vankas derby i allsvenskan i vinter. Det skulle i så fall vara första gången. Spelat tillsammans har de redan gjort.

– Ja, det var coolt. Förra säsongen fick jag kliva ned i J20 och spela några matcher. Då fick jag gå center med brorsorna på varsin vinge. Det var otroligt kul att få göra det till slut. Det är ändå tre års skillnad och ingenting man skulle kunnat räkna med, men nu blev det ett häftigt minne.

Precis som säsongen 2019/20 har potential att bli.