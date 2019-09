Framtidens Damkronor: Emma Forsgren

Hon är ett av SDHL:s stora backlöften. Men Brynäs 17-åring Emma Forsgren hade stor talang i en annan sport innan hon slutligen valde att satsa full ut på hockey. Hon har nämligen flera SM-guld i enhjuling.

– Jag tävlade i sju SM och har elva medaljer, berättar hon i artikelserien Framtidens Damkronor.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)Nu är vi framme vid tolfte delen i serien ”Framtidens Damkronor”. Här ska vi möta U18-landslagets lagkapten, Emma Forsgren



Under sin uppväxt har hon spelat för SDE Hockey, men efter fjolårssäsongen valde hon att tacka ja till Erika Grahms erbjudande att komma till Brynäs.

– Från början spelade jag med killarna SDE och har gjort så sedan hockeyskolan och hela vägen upp till U16. Sedan var jag även med någon match tillsammans med tjejerna i Ormsta, berättar Forsgren då vi slagit oss ner på en bänk utanför hennes lägenhet på Campus i Gävle.

En bit ifrån oss spelar ett gäng killar basket i solen trots att det är närmare 30 grader ute. Forsgren fortsätter:

– Jag har alltid varit ensam tjej bland killarna. Det har varit väldigt utvecklande och nyttig samtidigt som det för mig har varit väldigt tufft, men också extremt lärorikt och roligt. Jag ångrar inte en enda träning jag gjort med killarna.

När du säger tufft, vad tänker du främst på då?

– Både mentalt och fysiskt. Dom växte, blev stora och starka väldigt tidigt, men också det här med att inte vara och ha samma intressen som killarna.



Har du hela tiden varit respekterad bland killarna?

– Till och från. Jag tror det är väldigt olika från lag till lag. Det går inte att säga generellt om tjejer blir respekterade i ett killag för det är, som sagt var, olika.

– Jag har i alla fall blivit respekterad och varit en i laget, men kanske inte riktigt känt mig som vilken annan spelare som helst. Det har ändå varit okej.

INSPIRERADES AV STOREBROR

En stor anledning till att Emma Forsgren började med hockey var att hennes storebror, Emil Forsgren, spelade.

– Han spelar i Sollentunas A-lag nu. Till tredje året på gymnasiet flyttade han till Västerås och började spela i deras J20-lag. Han spelade två år där.

– Han började spela hockey redan som jätteung genom en dagisfröken som hade en son som spelade. Först började Emil och sedan började även jag spela. På den vägen var det.



Det kunde lika gärna varit så att Emma Forsgren valt en annan och lite annorlunda sport än ishockey.

– Jag höll på med lite allt möjligt som exempelvis segling eftersom min pappa (Patrik Forsgren) seglade väldigt mycket.

– Dessutom höll jag på med enhjuling ganska länge…



Enhjuling?

– Jag tävlade i sju SM i enhjuling (skratt). Det var mycket segling, enhjuling, någon fotbollsträning gick jag också på, dans, gymnastik, simning, truppgymnastik…



Hur gick det för dig i SM i enhjuling?

– Jag tror att jag har elva medaljer och tre av dom är guld.



Men du valde ändå att satsa på hockey?

– Enhjuling är ingen sport man kan bli stor i, skrattar Emma Forsgren.





INGEN VINNARSKALLE

Även om hon redan som 17-åring har ett par SDHL-säsonger bakom sig liksom erfarenhet av JVM-spel menar Emma Forsgren att hon egentligen aldrig haft några målbilder med sin hockey.

– Jag är inte, konstigt nog, inte jättemålmedveten som många kan vara. Jag skulle inte heller säga att jag är en vinnarskalle som många andra är, men jag har alltid tyckte det varit väldigt roligt att träna och spela hockey. Egentligen har jag hållit på eftersom jag tycker det är kul.

– Självklart tycker jag det är kul då det går bra, men jag skulle aldrig hålla på med hockeyn om jag inte tyckte det var roligt.

En av Emma Forsgrens förebilder som hockeyspelare, vid sidan av sin bror, spelade hon med under senaste säsongerna i SDE Hockey.

– I SDE har jag alltid sett upp till Hanna Blomqvist. Hon har alltid varit peppande och stöttande. Dessutom fick jag spela med henne under två säsonger, vilket var jättekul. Hon är en jättebra person både på och utanför isen.



Det A-lag Emma Forsgren kom upp till i SDE Hockey hade en väldigt internationell prägel vilket 17-åringen från Täby tyckte var kul även om det var lite tufft med språket inledningsvis.

– Jag började i SDHL-laget som 14-åring och spelade min första match där då jag precis fyllt 15 år. Det var ganska tidigt och jag gick fortfarande i grundskolan så jag var inte jättebra på engelska.

– Det blev att jag följde efter Hanna och frågade mycket. Dessutom pratade tränarna engelska (Maggie Litchfield Medd). På så vis var det spännande. Jag kände mig stor direkt, men det tycket inte dom andra i laget att jag var, skrattar Emma Forsgren som inte upplevde att det skulle varit speciellt svårt att komma in i det laget.

– Nej, SDE är som en familj man dras in i direkt, så det var inte svårt alls. Det var en sjukt bra sammanhållning som många tyvärr inte får ta del av.

Emma Forsgren.Foto: Ronnie Rönnkvist



HÅRT SATSANDE BRYNÄS

Senaste säsongen svarade Emma Forsgren för tre mål och totalt fyra poäng på 33 matcher i SDE Hockey.

– Jag gick från första säsongen vara den nya junioren i laget till att faktiskt vara en ganska ledande spelare och jag utvecklades jättemycket.



Ny klubbadress blir nu Brynäs som satsat hårt med värvningar av bland andra Maja Nylén Persson, Michela Cava, Emma Murén, Lara Stalder, Johanna Olofsson, Agnes Åker, Mariam El-Mahmadi, tjeckiskorna Denisa Krizova och Katerina Mrazova.

– Jag trivs fantastiskt bra i Brynäs och tror att jag kommer utvecklas ännu mer här. Som jag sa har jag spelat i SDE sedan hockeyskolan. Jag tror att ett miljöombyte är vad jag behöver för att få den här kicken.



Förra säsongen fick ni spela mycket i egen zon, tror du det blir en stor kontrast att nu spela i ett lag som förväntas att föra matcherna?

– Ja, jag tror att det kommer vara en ganska stor omställning. Brynäs är ett spelande lag med många spelskickliga spelare. Vi vill alltid ha pucken och styra spelet.



Vilken nivå tror du det här profilstarka laget kommer att hålla?

– Jag tror vi kommer gå riktigt lång, i alla fall hoppas jag det.



Hur långt?

– Det är svårt att säga, men jag tror att vi absolut kommer vara med bland topplagen och kriga om SM-guld.



Emma Forsgren kom nyligen hem från Tjeckien där hon var lagkapten för det U18-landslag som vann hela fyranationersturneringen.

– Vi verkligen växte in i turneringen. Vi förlorade träningsmatchen mot Tjeckien innan turneringen och även premiären mot Ryssland. Egentligen gjorde vi en bra match mot Ryssland, men det blev ändå en förlust. Vi kom mer och mer ihop som gäng och vann sista två matcherna och hela turneringen.



Hur ser du på din egen insats?

– Klart att alltid kan bli bättre, men jag är ändå nöjd.



Nästa steg för dig är Damkronorna, hur tänker du kring det?

– Jag har inte tänkte jättemycket på det, men det har alltid varit en dröm att få spela i Damkronorna. Jag tänker bara på nästa träning och att utvecklas. Sedan får vi se om jag hamnar där, vilket jag hoppas, avslutar Emma Forsgren med ett leende.