Gjorde en säsong i klubben – nu får Patrick Kane sitt nummer pensionerat

Vanligtvis är det för lång och trogen tjänst man får sin tröja pensionerad. Men inte i Patrick Kanes fall. Den 17 januari ska OHL-klubben London Knights hissa hans nummer 88 hissas till taket – trots att han bara gjorde en säsong i klubben.

– Ett enkelt beslut, säger delägaren och general manager Mark Hunter.



Det var säsongen 2006/07, innan han draftades som nummer ett av Chicago Blackhawks, som Patrick Kane representerade London Knights i juniorligan OHL. Kane svarade för 145 poäng och vann OHL:s poängliga innan han flyttade vidare till NHL och blev en superstjärna som, hittills, vunnit tre Stanley Cup med Blackhawks.

Trots att Kane bara hann representera Knights under en säsong kommer hans tröja nummer 88 nu att pensioneras. Det meddelar klubben på sin webbsida. Inför mötet med Sudbury Wolves den 17 januari kommer amerikanen, som hunnit bli 30 år, att hyllas med en ceremoni där hans tröja hissas till taket i John Labatt Centre.

Klubbens delägare och general manager Mark Hunter, tidigare i Toronto Maple Leafs, säger till London Free Press att "det var ett enkelt beslut" att hylla Kane på det här sättet eftersom hans säsong med Knights var "en av de tre-fyra bästa" i klubbens historia.

Patrick Kane blir den nionde London Knights-spelaren att få sina tröja pensionerad.

