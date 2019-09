Veteranen blir kvar i Mora – väljer att stanna

För en månad sedan meddelade Mora IK att man skrivit kontrakt med backen Tomas Skogs. I kontraktet fanns dock en out-klausul som gjorde det möjligt för 35-åringen att lämna klubben om han fick ett erbjudande från utlandet under augusti månad.

Men det blir alltså ingen flytt för Skogs. Under söndagen meddelar Mora via sin webbsida att veteranen blir klubben trogen även i Hockeyallsvenskan.

– Vi är glada att Tomas inte valde sin möjlighet att bryta sitt kontrakt under augusti månad. Han kommer betyda mycket för oss både på isen och bredvid med sin erfarenhet, säger sportchef Peter Iversen i en kommentar på webbsidan.



PROVSPELARNA FÅR INTE KONTRAKT

Tomas Skogs har representerat Mora i SHL de två senaste säsongerna. På meritlistan finns inte mindre än 630 SHL-matcher där han utöver Mora även har spelat för Timrå, Skellefteå, Örebro och Färjestad. Han har även testat på spel i Tre Kronor.

Utöver att Tomas Skogs blir kvar i Mora meddelar klubben att provspelarna Filip Nordström och Oskar Olsson inte erbjuds några kontrakt.

– Både Filip och Oskar har gjort det bra men vi tror att de kommer behöva mer istid än vad vi kan erbjuda för att utvecklas och ta nästa steg så därför väljer vi att avbryta samarbetet. Vi kommer dock definitivt följa upp dem inför kommande säsong då det är två intressanta spelare