Ännu en pusselbit stannar hos mästarna

mål har varit att behålla så många spelare som möjligt från den trupp som överraskande vann Stanley Cup tidigare i somras. Bland annat har han förlängt kontrakten med målvaktshjälten

och nyttige forwarden

. Men också med svenskarna

och

Nu kommer nyheten att man också förlängt med forwarden

. 23-åringen etablerade sig i NHL säsongen som var och stod för 26 (14+12) poäng på 80 matcher. Han var en så kallad restricted free agent.



Barbashev har ständigt ökat sin poängproduktion under sin tid i NHL och har en stor inneboende kapacietet. Säsongen 14/15 stod han för 95 poäng i juniorligan QMJHL när han spelade för Moncton Wildcats.



Kontraktet är på två år och ger Barbashev en genomsnittslön på strax under 1,5 miljoner.





DONE DEAL! Ivan Barbashev has agreed to a two-year contract with an AAV of $1.475 million. https://t.co/gwja1vBQS7 #stlblues pic.twitter.com/CTYn8tCvYn